إصابه بالرقبة وبداية شلل.. الفنانون يروون تجاربهم مع "سمكري البني آدمين"

أثار خلال الساعات الماضية خبر القبض على سمكرى البني أدمين ، جدلا في الوسط الفني وخارجه ، حيث خرج العديد من الفنانين عن صمتهم بعد التعامل معه حيث كشف كل منهما عن كواليس تجربتهم .

وكانت التجارب صادمة للبعض حيث كشفت الفنانة ساندي أنها كانت ستتعرض لشلل بسببه .

ويرصد صدى البلد أيرز تصريحات الفنانين عن سمكري البني أدمين بعد القبض عليه .

إدوارد:

كشف الفنان إدوارد، لصدى البلد عن كواليس تجربته مع سمكري البني أدمين؛ حيث ظهر في أحد فيديوهاته وهو يقوم بجلسة علاج طبيعي.

وقال إدوارد :" بعد قيامي بجلسه مع سمكري البني ادمين شعرت بالام في الرقبة ، قمت بعدها بالذهاب إلى دكتور علاج طبيعي ودأت معه في المتابعة ، حيث كانت رقبتي تؤلمني ، وفضلت سنة أعالج فيها".

تابع إدوارد:" بعد أن قمت بجلسة في منزلي ، لم أكرر مثل هذا النوع من الجلسات ، حيث وجدت أنها بها خطورة شديدةوقد تسبب مضاعفات عغديدة خاصة وان كانت عشوائية ".

أمير كرارة :

علق الفنان أمير كراره على تعامله مع سمكري البني أدمين قائلاً: اللوم لا يقع على الفنانين ولكن اللوم على اللي سايبينه يشتغل لمدة 3 سنين في هذا المجال، لأن في جهة مختصة المفروض تشوف مين دكتور علاج طبيعي ولا لا»، مضيفًا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع فضائية "النهار" أنه كان لابد من مساءلته إذا كان طبيب علاج طبيعي ام لا و إذ لم يكن كذلك فكان يجب غلق عيادته.

وعن معرفته به قال إن أحد الأشخاص رشح له الذهاب إلى هذا الطبيب على اته متخصص في العلاج الطبيعي ، مشيرا الى أنه أخبره أنه درس فى الولايات المتحدة الأمريكية و جاء إلى منزله لعلاجه وأخبره بأنه درس فى الولايات المتحدة الأمريكية، وأنه لم يرتح له بعد انتهاء الجلسة ولم يطلب منه المجيء مرة أخرى مضيفا إلى أنه لم يقم بوضع بوست له على صفحته.

واستطرد أمير كراره كلامه: لم أكن أعرف مصطلح ما يسمى بـ سمكري البنى ادمين، لو روحت المكان كنت هعرف إنها مش عيادة، ولو أعرف الاسم كان ممكن أروح بموتوسيكل أو توك توك يصلحه، مضيفًا أن الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في الفقرات أو الظهر يتعلقون دائمًا بأي شيء لإراحتهم من آلام معلقا قلت أجرب ولما بدأ يمسك الرقبة مخلتهوش يعمل كده بسبب حساسية المنطقة وتأثيرها وخفت على نفسي.

محمد أنور:

كشف الفنان محمد أنور، كواليس تجربته مع سمكري البني أدمين؛ حيث ظهر في أحد فيديوهاته وهو يقوم بجلسة علاج طبيعي.

وقال محمد أنور: "كنت متواجدا مع مجموعة من أصدقائي، وكان يقوم لهم بجلسة، فعرض علي أن أقوم بجلسة طرقعة".

وأضاف محمد أنور: "طمأنني في البداية، حيث قام بعمل جلسات لعدد من اصدقائي المتواجدين؛ فتحمست للفكرة".

اختتم محمد أنور :" قررت اني مجربش الموضوع دة تاني، ولما كان بيتصل بيا؛ مكنتش برد عليه ".

محمد عبد الرحمن:

كشف الفنان محمد عبد الرحمن " توتا" لصدى البلد عن كواليس تجربته مع سمكري البني آدمين.

وقال محمد عبد الرحمن :" الحمد لله محصليش حاجة بعد الجلسة بتاعته دي ؛ الموضوع جه صدفة ومكنتش عاوز أصلا أعمل جلسة ".

تابع محمد عبد الرحمن:" لو كان حصلي حاجة كنت هخرب بيته ؛ أنا عملتها مرة وقررت ألا أكررها مرة أخرى ".

واختتم محمد عبد الرحمن :" لم اكتف بذلك بل قمت بتحذير الناس منه لأن هذا الشئ خطر؛ ولا يمكن تجربته إلا مع مختصيين".

داليا مصطفى:

علقت الفنانة داليا مصطفى، على موقفها مع "سمكري البني آدمين"، قائله: "وثقنا فيه غصب عننا".

وأضافت داليا مصطفى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"،: "عملت معاه جلسة واحدة، وعرفت إنها هتكون كارثة لو استمريت في الجلسات؛ بعد ما صحابي نصحوني"، لافته إلى إنها لم تكن تعلم أنه غير معتمد، وليست لديه شهادة.

وأوضحت: "أول شيء سئلت عنه: إذا كانت لديه شهادة أم لا، وبالتأكيد لم يأت إلى لوكيشن التصوير ومعه شهادة، ولكني ارتحت بعد أن قام بطقطقة ظهري ورقبتي".

وأكملت تصريحاتها: "بعد ما نزلت الفيديو على صفحتي؛ أصدقائي الأطباء بهدلوني على الفيديو، لأن حركة واحدة خاطئة تؤدي إلى شلل وعدم الحركة، فبالتأكيد كان الأمر خطرا".

ساندي:

روت الفنانة ساندي، تجربتها مع يوسف خيري الملقب بسمكري البني آدمين، قائلة:"إن معاناتها مع هذا المركز تعود إلى عامين، موضحة أنها وجّهت الكثير من المناشدات والتحذيرات منذ أكتوبر 2019، وذلك بعد شهر واحد من معرفتها بهذا الشخص.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ ام بي سي مصر”، أنها كانت تعاني من "إعوجاج" في العمود الفقري، ونصحها بعض زملائها بالتوجه لهذا المركز، كاشفة أن الفنان أمير كرارة ذهب إليه، وأن الفنانة أسماء جلال أشادت به.

وأوضحت أن هذا الشخص رفض إجراء أشعة لها، واكتفى بـ"طأطأة" رقبتها، لكنّها أصيبت بعد بأسبوع ونُقلت للمستشفى واكتشف الأطباء أنّها كادت تُصاب بـ"شلل رباعي".

وأشارت ساندي، إلى أنها تواصلت مع هذا الشخص، وأبلغته أنه تسبّب في إصابتها بعاهة مستديمة، لافتة إلى أنه زوَّر بطاقتين شخصيتين.