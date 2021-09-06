يكفي رُبع دينار .. رئيس لجنة الفتوى الأسبق: المغالاة في المهور غير جائزة

أفتى الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، بعدم جواز المغالاة في المهور من الناحية الشرعية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أقلهن صداقاً أكثرهن بركة"، لافتاً إلى أنه من شروط الزواج الصداق وأقله هو ربع دينار، وهناك من النصوص التي جعلت صاحب الخلق والدين والصلاح مقدماً على صاحب المال ومنها قول النبي: "التمس ولو خاتماً من حديد".

أكثرهن بركة



واستند «الأطرش» في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إلى أن ما روي في شأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- حينما أراد الوقوف في وجه المغالاين في المهور وخاطبته المرأة بأن الله تعالى قد سن المهور وهو يعطلها فعقب بإصابة امرأة وأخطأ عمر لا يعني إقرارها في المغالاة بقدر موافقتها في أمر الصداق، وهو ما يوضحه دعوة عمر إلى الرأفة بعد ذلك في المطالبة بالمهر.

وأوضح أن هناك من النصوص النبوية التي توضح الأصل الأصيل الذي يبنى عليه الزواج من تخير الزوج التقي والزوجة الصالحة، حيث بين النبي -صلى الله عليه وسلم- مراتب الزيجات من ذات المال، العز، الجمال، والدين وعقب على ذات الدين بقوله "فاظفر بذات الدين تربت يداك".



وأشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق إلى أن ما يفعله الناس من مغالاة يترتب عليه مفاسد عظيمة منها زيادة العنوسة، والغارمين والغارمات، عزوف الشباب عن الزواج، وغيرها من المفاسد الأمر الذي يتطلب توعية بأهمية الزواج عن فهم صحيح لمقاصد الزواج وحاجة المجتمع لأسر صالحة تقوم على التقوى والألفة والمحبة والوئام، حيث على والد العروس أن يتخير لابنته الزوج التقي الذي إذا أحبها أكرمها وإن بغضها وكرهها لم يظلمها، وعلى الشاب أن يظفر بذات الدين، فلا يقوم زواج على طمع سرعان ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إنهيار الأسرة.



وأشاد الأطرش بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير سكن جاهز تيسيراً لأمر الزواج قائلاً:" الرئيس يضرب لنا المثل في الراعي الصالح لأمر الرعية والمسؤول عنها وفق ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، فهذه المبادرة تحمي الشباب من جشع السماسرة وأصحاب العمارات وتضمن مأوى لهم من الشوارع والطرقات والعزوف عن الزواج والسير في طريق المحرمات، فهي مبادرة حالفها الصواب".

مبادرة رئاسية لدعم الشباب

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أعلن دراسة الحكومة إنشاء وحدات سكنية بالإيجار جاهزة بالأثاث، مضيفاً: "عايزين نخلي الناس متتخانقش على المهر والعفش وتكون الشقة إيجار بفرشها".

وأضاف السيسي، خلال تفقده عدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في إطار احتفالية "أبواب الخير"، إلى أن "يكون هناك أكثر من نموذج للأثاث لاختلاف الأذواق"، مضيفا مخاطباً رئيس جمعية "الأورمان": "عايزين نعمل 100 ألف شقة كده.. أنتم معانا ولا إيه".

وتابع: "عايزين نعمل إسكان جاهز والناس تدفع إيجار هنخلي الأسر لا تتخانق على الفرش ولا حاجة، وهنكون شغلنا أهلنا في دمياط".