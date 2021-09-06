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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الراتب والشرط الجزائي.. هل يسير حسام البدري على خطى محمود الخطيب؟

حسام البدري ومحمود
حسام البدري ومحمود الخطيب

بات الاتحاد المصري لكرة القدم فى ورطة عقب إعلانه توجيه الشكر للجهاز الفني لمنتخب مصر  بقيادة حسام البدري.

ويبلغ الشرط الجزائى فى عقد  حسام البدرى راتب "شهرين"، بقيمة مليون و650 ألف جنيه.

وأكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لصدى البلد ، أن حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، رفض التنازل عن أي مستحقات من الشرط الجزائي الخاص به، المنصوص عليه في عقده معه الجبلاية.

وأشار المصدر، إلى أن البدري تمسك بالحصول على قيمة الشرط الجزائي بالكامل، خصوصًا أن قرار الإقالة من جانب اتحاد الكرة.

وفى هذا السياق تحصل حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر المقال من منصبه اليوم الاثنين على ما يقرب من 19 مليون جنيه بعد أن تولى المسئولية فى 20سبتمبر  2019  الماضي وذلك فى  (مباراة ودية و8 مباريات رسمية).

وفى هذا السياق ففى عام 1996 شغل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي منصب مدير جهاز المنتخب باتحاد الكرة المصري آنذاك وقتها كان فاروق جعفر مديراً فنياً، وبعد 6 أشهر عرف بيبو أن الجبلاية دخلت فى مفاوضات مع محمود الجوهرى لتولى مهمة المنتخب، وحدث خلاف بين جعفر والخطيب، فتقدم الأخير باستقالته وأعاد مبلغ 86 ألف جنيه قيمة راتبه خلال الأشهر الستة الماضية .

فهل يسير حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر على خطى محمود الخطيب ويعيد راتبه إلى خزينة اتحاد الكرة؟،أو على الأقل التنازل عن الشرط الجزائي للجبلاية والذي يقدر مليون و650 ألف جنيه.

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب مصر حسام البدري محمود الخطيب النادي الأهلي محمود الجوهرى جعفر

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