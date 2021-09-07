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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

العائلة نعمة في الحياة.. أحدث ظهور لـ عاصي الحلاني مع زوجته وبناته

عاصي الحلاني برفقه
عاصي الحلاني برفقه عائلته

نشر الفنان عاصي الحلاني صورة جديدة له مع عائلته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهر عاصي الحلاني في صورة سيلفي، مع زوجته وبناته، من شوارع فرنسا، في صورة سيلفي تجمعهم سويًا.

 

وعلق عاصي الحلاني علي الصورة، كاتبًا: “العائلة نعمة في الحياة إن حصلت عليها أغنتك عن الدنيا وما فيها وإن فقدتها ‏لن يعوضك مكانها أي شيء”.

 

وكان النجم اللبناني عاصي الحلاني، أحيا حفلا غنائيا كبيرا فى مونت كارلو بمدينة موناكو الفرنسية، وسط حضور أكثر من 5 آلاف شخص من الجالية العربية.

 

وقدم عاصي أجمل الأغاني القديمة منها “بحبك وبغار ومالى صبر وواني مارق مريت”، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد كل الفصول، وذلك في أرقى أماكن السهر ضمن ليالي الشرق في salle des etoiles.

 

وشارك عاصي، الجمهور عبر حسابه في “تويتر” بعض اللقطات من الحفل، وعلق قائلا: «موناكو وليلة من أحلى الليالي مع الحضور الرائع الف شكر على محبتكم».


كان عاصي طرح مؤخرا ألبوم كل الفصول مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحول سبب اختيار عاصي الحلاني لأغنية «كل الفصول» عنوانا للألبوم. 

 

وقال «فارس الغناء» في بيان له: «أولا، لأني أحببت الأغنية كاملة لما بها من معاني رائعة.. فقمت بتلحينها والأغنية من الأغاني الطربية وتم تنفيذها في تركيا وتحمل الطابع البدوي، و«الاسم به معاني.. وحسيت أن كل الفصول رغم أنها مخاطبة من رجل لحبيبته، لكني ايضا اعتبرتها أن كل اللي بيحبوا عاصي ممكن يسمعوا الألبوم بكل الفصول، وهذا كان الهدف من التسمية»، والقصيدة يقول مطلعها: «كل الفصول اللي بالسنة بالنسبة لي أنت أنا».

 

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