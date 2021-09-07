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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ"ميك أب جريء".. هدى المفتي بإطلالة فاتنة في أحدث ظهور

هدي المفتي
هدي المفتي

نشرت الفنانة هدى المفتي، فيديو جديدا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهرت هدى المفتي، في الفيديو، خلال وضع ميك أب جريء وكثيف، مرتدية تيشيرت كاب باللون الأسود.

 

وفي وقت سابق، أثارت هدى المفتي، الجدل، بتصرف غريب وغير متوقع، حيث ألغت متابعة الفنانة دينا الشربيني على موقع تبادل الصور إنستجرام .

 

ورغم من حالة الجدل التي أثيرت حول الفنانة هدى المفتي، وتصدرها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد مشاركتها في كليب أغنية الدنيا بترقص كموديل بجوار النجم عمرو دياب، تبين أمر مفاجئ وهو عدم متابعتها لحساب الهضبة على تطبيق إنستجرام.

 

وبالبحث في قائمة المتابعين بحساب هدى المفتي الرسمي بتطبيق إنستجرام، تبين عدم وجود عمرو دياب ضمن قائمة الحسابات التي تتابعها، والبالغ عددها 1581 حسابًا.

 

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