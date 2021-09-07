حار رطب نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة بالمحافظات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. فيما يسود ليلا، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتكون هناك فرص لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) على فترات متقطعة ( 30% تقريبا)، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 33 25

طنطا 33 24

شبين الكوم 33 26

دمنهور 33 24

بلطيم 31 24

مطروح 30 24

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 30 26

دمياط 30 26

الزقازيق 34 26

المنصورة 33 25

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 25

العريش 31 25

رفح 30 24

رأس سدر 35 24

نخل 32 18

نويبع 36 28

طابا 34 25

كاترين 36 22

الطور 34 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 36 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 36 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 23

قنا 41 26

الأقصر 42 26

أسوان 42 30

ادفو 42 30

أبوسمبل 42 31

الوادي الجديد 40 27

شلاتين 41 28

أبو رماد 42 28

حلايب 39 27

رأس حدربة 37 26



أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 44 34

الرياض 46 30

المنامة 39 33

أبوظبى 39 31

الدوحة 40 31

الكويت 48 31

دمشق 33 16

بيروت 31 28

عمان 29 19

القدس 27 20

غزة 30 22

بغداد 45 26

مسقط 33 31

صنعاء 27 16

الخرطوم 36 28

طرابلس 28 22

تونس 30 20

الجزائر 28 22

الرباط 28 19

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 12

إسطنبول 25 20

إسلام أباد 34 25

نيودلهي 30 26

جاكرتا 30 24

بكين 28 19

كوالالمبور 31 23

طوكيو 25 18

أثينا 25 21

روما 30 17

باريس 29 19

مدريد 32 19

برلين 22 12

لندن 27 17

مونتريال 23 15

موسكو 12 09

نيويورك 27 18

واشنطن 29 19

نواكشوط 30 26

أديس أبابا 21 12