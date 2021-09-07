إبراهيم سعيد عن وجود إيهاب جلال في قائمة المرشحين: ارحمونا وكفاية مجاملات

علق إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية الأسبق، علي اختيار إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر.

ودشن ابراهيم سعيد عبر حسابه الشخص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، كاتبًا: “ايه تاريخ ايهاب جلال في التدريب عشان كل فتره يبقي من ضمن المرشحين لتدريب منتخب مصر ارحمونا بقي وكفايه مجاملات ومصالح منتخب مصر اكبر من الكلام ده”.

وكشف علاء وحيد المتحدث باسم نادي الإسماعيلي، مصير إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة، واستمراره في قيادة الدراويش خلال الموسم المقبل.

وقال وحيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس 2": "هناك ضغط على الإسماعيلي بشأن المفاوضات مع مديرين فنيين، وكأنه لا يوجد سوى الإسماعيلي في مصر، وكل ما تردد عن وجود خلافات أو استقدام لاعبين معينين غير صحيح".



وتابع: "بعض وسائل الإعلام الكبيرة تتحدث كل يوم عن رحيل إيهاب جلال، وهذا يُحبط جماهير الإسماعيلي ويقضون ليلة حزينة بسببه، لأنهم يحبون المدرب ولا يرغبون في تكرار ما حدث في الموسم الماضي".

وجاء قرار إقالة البدري بعد قرار اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أحمد مجاهد، توجيه الشكر له ولجهازه الفني والإداري بعد التعادل أمام الجابون في لقاء تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ولا يزال اجتماع الاتحاد المصري لكرة القدم منعقدا للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد لمنتخب مصر خلال الـ 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.

ودخل إيهاب جلال ضمن اختيارات اتحاد الكرة المصري مع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري الحالي والبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري فقط .

وضع اتحاد الكرة شرطاً لتولي حسام حسن المسئولية الفنية لمنتخب مصر الأول وهو تواجد شقيقه التوأم ابراهيم حسن فقط وهو العرض المقدم من الجبلاية لتولي العميد المسئولية.

حال رفض التوأم العرض المقدم لهما من الجبلاية أو عدم التوصل لاتفاق يرضي الطرفين فإن الحل البديل هو تعيين البرتغالي نيلو فينجاد المدير الفني للاتحاد المصري.

ولن يتم الإعلان رسميا عن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم إلا عقب الاجتماع مع وزير الرياضة أشرف صبحي فى حضور أحمد مجاهد رئيس الاتحاد وهاني أبو ريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي.