بعد صدمة جمهورها من تغيير ملامحها.. مايا دياب تتصدر تويتر

أثارت الفنانة مايا دياب، جدلاً واسعاً في الساعات الماضية، بعد ظهورها الأخير بشكل مختلف على “ستوري” حسابهابموقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام”.

وظهرت مايا دياب بملامح مختلفة، صدمت الجمهور بتغير شكلها، لافتين إلى أنّ إجراء عمليات التجميل غيرت ملامحها تماما.

وتصدر اسم الفنانة مايا دياب، قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي مظهر مايا دياب الجديد، كالاتي:

مايا دياب ناقصا شي 5 عمليات تجميل بعد وبترجع متل ما كانت.

أرجوكم يكفي تنمّر علي مايا دياب.

دعم مايا دياب الجميلة.

وحياة الله كنتي أحلى قبل ومش بحاجة.

جدير بالذكر انه طرح كل من مايا دياب ومحمود الليثي الديو الغنائي "حطالي روج" وهي أول أغنيه يتم طرحها من أغاني البومها " أكثر شوية" الذي تقدمه مايا بالهجة المصرية.

وأغنية "حطالي روج" من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع إسلام شيبسي، وكان صاحب فكرة الأغنية المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media، وتم تصوير الفيديو الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت.

علي صعيد آخر ، تعمل الشركة علي طرح باقي أغاني الالبوم خلال الفترة المقبلة عبر قناتها علي يوتيوب ومنصات الأغاني، وتعاونت فيه مايا مع نخبة من المع الشعراء والملحنين والموزعين منهم عزيز الشافعي وهادي شرارة توما.

#مايا_دياب قبل و بعد عمليات التجميل!

Whyyyyyy!!!!???

وحياة الله كنتي أحلى قبل ومش بحاجة!! pic.twitter.com/DoRssuq1eN — Anthony (@anthonygh89) September 6, 2021