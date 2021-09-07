7 أسئلة مهمة عند تعاملك مع عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. اعرف إجاباتها

رسائل واستفسارات بشأن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع يتساءلها مستخدموه.

يستعرض صدى البلد بعض التساؤلات الهامة والإجابة عليها وأبرزها ما يلي:

س : أنا تركت الشقة أسبوعا وعند العودة و تشغيل الكهرباء فصل العداد ٣ مرات و عاد للعمل بعدها بدقائق و في المرة الرابعة فصل و لم يعمل ، ماالسبب؟

ج : السبب : زيادة الأحمال عن التيار المقنن يؤدي إلي إنقطاع التيار .

-أول إنذار فصل الكهرباء ١٠ دقائق - يُلزم العميل تخفيض أحماله لإستمرار التيار .

-ثاني إنذار فصل نصف ساعة

-ثالث إنذار فصل تام ولابد من تشغيلة عن طريق فني من الشركة ...

الأمر الذي يتطلب تغيير العداد ( بعداد أقصي قدرة عداد ثلاثي الأواجة )

.،وذلك بعد تصفية مديونية العداد القديم ، وسداد الرسوم وتكاليف المقايسة المقررة ، وتتحدد وفق القدرة المطلوبة والمقايسة الفنية.

س : كارت العداد لا يشحن و جربت أكتر من مكينة فوري ماالسبب؟

ج : قد يكون أكتر من سبب :-

- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد .( التأكد عن طريق المشترك )

- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت ( عن طريق شركة الكهرباؤ )

- الكارت تالف ويتم تغييره ( كارت بدل تالف عن طريق شركة الكهرباء )

س : عندي عداد في محل والمحل مغلق بإستمرار ولايوجد استهلاك لماذا يتم الخصم من الرصيد ؟

ج : فى حالة عدم الاستهلاك (مغلق) يقوم العداد فى نهاية كل شهر بالخصم التلقائى فيما يعرف بالمقروء بصفر وقيمته 9 جنيهات شهريًا فى حالة عدم الاستهلاك.

س :فقدت كارت العداد ، وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد؟

ج : كارت بدل تالف عن طريق شركة الكهرباء ، وتقوم بدفع قيمة الكارت الجديد طبقا للرسوم المقررة بالشركة وبيتم استخراج كارت جديد وتفعيله وبتستلمه فى دقائق معدوده.

.،كل عملية شحن تسجل فى ذاكرة العداد برقمها وقيمتها ..، ولو فقد الكارت وعليه شحنه لم تفرغ بالعداد بيتم استخراج كارت وعند برمجته تسجل كل بياناتك وكذلك عمليات الشحن بأرقامها وقيمتها وعند تركيب الكارت بالعداد لو ذاكرة العداد وجدت عمليه لم تفرغ بالعداد يتم استقبالها بالعداد وتنفذ فورا.

س : النهاردة ٧ في الشهر وأنا علي الشريحة الرابعة ولم ترجع علي الشريحة الأولي ، مالسبب ؟

ج : التاريخ بالعداد غير مظبوط ويلزم تعديله ...

إشحن المرة القادمة بشركة الكهرباء واطلب منه تعديل التاريخ .

س : محتاج إيصالات كهربا للمحل لتقديمها لمصلحة حكومية والعداد بكارت

ج : مع كل شحن تتسلم ايصال حرارى ، ومتاح ايصال تفصيلى .، ولو مطلوب منك بيانات العداد وتاريخ التركيب يتم استخراج شهادة بيانات .

س : العداد فصل والتيار الكهربي فصل ؟ والساعة دلوقتي ٦ مساءاً شركة الكهرباء مغلقة ؟ ماذا أفعل ؟

ج : أولاً :شركات الكهرباء لاتغلق الموظفين ورديات تستمر أربع وعشرين ساعة يومياً لإصلاح أي عطل أو خلل طارئ في الكهرباء،ويمكن التبليغ عن العطل مباشرة للمسئولين بالوردية بالهندسة أو يمكنك الإتصال ب ١٢١ وسيتم تحويلك مباشرة للوردية . وسيتم تكليف فني متخصص..