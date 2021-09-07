محافظ أسيوط يلتقي مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

لمناقشة الموقف التنفيذى لإنشاء المحطات الوسيطة

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى للمحطات الوسيطة الجارى إنشاؤها بمراكز المحافظة وسبل دعم منظومة المخلفات الصلبة والإجراءات الجاري تنفيذها لإنشاء مصنع تدوير المخلفات الصلبة والمدفن الصحي بمركز أسيوط وذلك بناءً على توجيهات القيادة السياسية والدولة وتفعيلاً لرؤية مصر 2030 وإستراتجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور الدكتور نور الدين فرج مدير المكتب الاستشاري للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة أسيوط ورجب محمود مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.



وأعلن محافظ أسيوط – خلال اللقاء - عن دعمه الكامل لعمل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة من خلال مصانع تدوير المخلفات والمحطات الوسيطة التي يجرى إنشاؤها بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط لتسهيل نقل المخلفات إلى المصانع وتعظيم الاستفادة منها فضلًا عن تفعيل منظومة جمع القمامة من المنبع بالإضافة إلى حملات التوعية والجهود المبذولة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز للتوعية بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والقمامة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين لافتًا إلى المحافظة قامت بتدعيم القطاع بعدد 112 حاوية و3 مكابس لجمع ورفع القمامة من الشوارع والميادين 24 سيارة شفط أتربة وفقًا لاحتياجات كل مركز وحي ولتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف الاحياء والمراكز مستمرة لإظهار الشكل الجمالي للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

واستعرض مدير البرنامج الوطني – خلال اللقاء – الموقف التنفيذي للمحطات الوسيطة الجاري إنشاؤها لتجميع المخلفات الصلبة بمراكز أبنوب وأبوتيج ومنفلوط وديروط وبخاصة قرب انتهاء أعمال تنفيذ المحطة الوسيطة بأبوتيج وتشغيلها تجريبيًا خلال أيام فضلًا عن إقامة مصنع تدوير المخلفات الصلبة بالمحافظة على مساحة 50 فدان بتكلفة 2.4 مليون يورو بطاقة انتاجية 330 طن في اليوم وذلك وفقًا لأحدث الأساليب التكنولوجيا الحديثة والمعايير الأوروبية وإقامة مدفن على مساحة 20 فدان كما استعرض مراحل دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لمنظومة النظافة بالمحافظة والتي شملت 3 مراحل وهي مرحلة تحسين منظومة الجمع للمخلفات وتحسين منظومة النقل وتحسين منظومة المعالجة والتخلص النهائي.

وأوضح مدير البرنامج الوطني إنه سيجري تنفيذ خطة موسعة للتوعية ونشر الوعي لدى المواطنين وأصحاب المحلات بمراكز وأحياء المحافظة لكيفية التخلص الآمن من المخلفات والحفاظ على النظافة العامة لافتًا إلى أنه تم تكوين منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بالمحافظة لتفعيل جهود العمل في منظومة النظافة ورفع كفاءتها وتطبيق فعاليات البرنامج الوطني للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة وكيفية إدارتها في الوقت الحالي والاستغلال الأمثل للمعدات والإمكانات الموجودة حتى الآن ووضع آلية للمتابعة المستمرة لمراحل عمل المنظومة.