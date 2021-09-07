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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

16 سبتمبر.. انطلاق منتدى اقتصادي بشرق بورسعيد للترويج للفرص الاستثمارية بالمحافظة

صدى البلد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد اول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس ادارة جهاز تنمية التجارة الداخلية يرافقه مجموعة من المطورين تلبية لدعوة المحافظ و بتوجيهات من على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ، وذلك لزيارة واستطلاع وتفقد مجموعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في أنشطة التجارة الداخلية بالمحافظة ومنها التعاون في إدارة وتشغيل المركز التجاري بوسط مدينة بورسعيد.

 

 حيث يقع المركز على مساحة اجمالية تصل الى 10 آلاف متر مربع ويصلح كأنشطة تجارية متنوعة  في مجال تجارة المواد الغذائية والمنسوجات فضلاً الي  الأجهزة الإلكترونية ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وباستثمارات قد تصل إلى 100 مليون جنيه ، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية /التجارية بالمحافظات المختلفة .

وبحث " عشماوي "  مع اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، دراسة إنشاء مناطق لوجستية  تجارية ذات أنشطة متنوعة على أرض محافظة بورسعيد،  مؤكدا أن المحافظة من المحافظات الواعد والجاذبة للاستثمار لما لها من مقومات نسبية خاصة فيما يتعلق بمنظومة التجارة، كما نقل "عشماوي " للسيد اللواء المحافظ تحيات على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،مضيفا حرص معالي وزير التموين  على التعاون مع المحافظة في التوسع في المشروعات  التي تخدم أبناء المحافظة سواء كانت مشروعات تجارية / لوجستية / ادارية وتنموية .

كما بحث "عشماوى "مع  اللواء  عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاستعدادات لانعقاد  منتدى اقتصادي لشرق بورسعيد  حيث ينطلق المنتدى اعتبارا من يوم 16 سبتمبر الجارى ولمدة يومين ويهدف المنتدى الى التعريف  بالفرص الاستثمارية التجارية /اللوجستية والتنموية والصناعية وبحضور الوزراء والمستثمرين  وأعضاء مجلس النواب ومجموعة من  كبار المطورين ورجال الاعمال ، كما سيلقى المنتدى الضوء  على أبرز الأنشطة والمشروعات التى تحتاجها المحافظة عامة وشرق بورسعيد خاصةً، بما يعود بالنفع على أبنائها فى المجالات المختلفة ضمن تطوير وتنمية منظومة قطاع التجارة فى مصر .

 ناقش "عشماوي " مع محافظ الاقليم فكرة انشاء منطقة تنموية على مساحة  25 فدان  تصلح لإقامة  مساحات تخزينية لوجستية /تجارية وادارية لتوطين العديد من الأنشطة التجارية المختلفة  لكافة أنواع السلع الغذائية منها وغير الغذائية ،حيث تقع المنطقة اللوجستية /التجارية على محور 30 يونيه بالمحافظة، ومن المقرر أن تبلغ الاستثمارات لهذه المنطقة ما يقرب ال3 مليار جنيه وتوفر 12 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة  .

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IMG-20210907-WA0009
IMG-20210907-WA0008
IMG-20210907-WA0008
محافظ بورسعيد عادل الغضبان وزير التموين التموين علي المصيلحي الفرص الاستثمارية إنشاء مناطق لوجستية

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