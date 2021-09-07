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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ايهاب جلال يرحل عن الاسماعيلي و يقترب من تدريب منتخب مصر

ايهاب جلال
ايهاب جلال

 

اعلن الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن رحيل ايهاب جلال عن قيادة فريق الإسماعيلي 

 

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر ”:"إيهاب جلال اعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي" 

ويدخل ايهاب جلال ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر بعد إقالة حسام البدري وجهازه الفني.

 

وكان زكي عبد الفتاح مدرب حراس منتخب مصر السابق، كشف عن موقف بوب برادلي، المدير الفني لفريق لوس أنجلوس الأمريكي، من العودة لتدريب الفراعنة مجددا.

 

ويعمل زكي عبد الفتاح "حاليا" مدربا لحراس مرمى لوس أنجلوس، في الجهاز الفني الذي يقوده بوب برادلي.

 

وقال زكي عبد الفتاح في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”: لم يحدث أي مفاوضات من جانب اتحاد الكرة المصري، مع بوب برادلي، لتولي مهمة تدريب منتخب مصر".

أضاف زكي عبد الفتاح: "عقد برادلي مع لوس أنجلوس ينتهي في شهر ديسمبر المقبل، والمدرب ملتزم بتعاقده مع ناديه".

كان برادلي تولى تدريب منتخب مصر في الفترة من 18 سبتمبر 2011، حتى 20 نوفمبر 2011؛ حيث رحل بسبب الخسارة الشهيرة أمام غانا 6 - 1، في تصفيات كأس العالم 2022.

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه،  أمس، الاثنين، على الفترة الماضية.

منتخب مصر شوبير صدى البلد إيهاب جلال حسام البدري

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