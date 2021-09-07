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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أزهر المنيا يكرم الفائزة بالمركز الأول بالمسابقة الدولية للقرآن الكريم بكندا

الطالبه مروة العربي
الطالبه مروة العربي

فازت مروة إبراهيم محمد عبدالمجيد الشهيرة بمروة العربي ابنة قرية اطسا بمركز سمالوط شمال المنيا بالمركز الأول في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي نظمتها الهيئة الأوروبية للشئون الإسلامية بكندا في فرع التلاوات العشر للقرآن الكريم بمشاركة 77 دولة

وحرصت المنطقة الأزهرية بالمنيا على مشاركة المتسابقه فرحتها بتلك المناسبة الغالية حيث أرسلت لها ببرقية تهنئة لفوزها بعالمية القرآن الكريم هذا العام

ووجهت المنطقة الأزهرية للمتسابقه أسمى التهاني والتبريكات متمنية لها دوام التقدم والرقي بحياتها العملية ومداومة حفظ كتاب الله كي تنعم بالسعادة الحقيقية في الدارين " الدنيا والأخرة "

وقال فضيلة الدكتور أحمد طلب رئيس المنطقة الأزهرية بالمنيا بأن المتسابقة حصلت على نسبة نجاح 100 % في الأسئلة النظرية و97 % في الأسئلة الشفوية، متقدمة على المتسابق السعودي حمد بن راشد بن طلال الذي جاء في المركز الثاني، والمغربية سبلبنا مجيد مهدي التي جاءت في المركز الثالث.

وأضاف طلب أن قرية أطسا واحدة من القرى التي اشتهرت بانتشار كتاتيب تحفيظ القرآن الكريم وتخريج عدد كبير من حفظة القرآن الكريم والأئمة والدعاة المنتشرين في أنحاء مصر وعدد من الدول العربية لعدة أعوامٍ ماضية

وأوضحت  المتسابقه مروة إبراهيم الشهيرة بمروة العربي أن الفائزة تخرجت من " كلية الشريعة والقانون " ومداومة حفظ القرآن الكريم.

وأضافت أنها تحمل كتاب الله من صغرها وكان جدها يفتح كتابا فى القرية، وبدأت معه الحفظ وهي في سن ال 5 سنوات، وأتمت حفظ القرآن الكريم كاملا .

 

 

المنيا القران الكريم سمالوط الاسلامية كلية الشريعة والقانون المنطقه الازهريه الشريعة والقانون

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