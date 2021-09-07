بناء على رغبته.. مارتن يول يقتحم قائمة المرشحين لتدريب منتخب مصر

أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق لفريق الأهلي، معروض على اتحاد الكرة، لتولى منصب المدير الفني لمنتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري.

وذكر إبراهيم عبد الجواد، عبر برنامجه “ بي أون تايم" المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس، أن مارتن يول معروض على اتحاد الكرة المصري، لتدريب منتخب مصر، بناء على رغبته".

وأضاف عبد الجواد:" أن مارتن يول، يرغب في العودة إلى مصر مجددا، وتدريب المنتخب الوطني".

ودرب مارتن يول الأهلي في الفترة من 25 فبراير 2016، حتى 18 أغسطس من نفس العام، وقاد الأحمر، لتحقيق لقب الدوري الممتاز.

ويمتلك مارتن يول خبرة كبيرة، في عالم التدريب، حيث سبق له تدريب توتنهام وإياكس، بالإضافة إلى تجارب عديدة في قارة أوروبا، لكنه لم يتول تدريب أي فريق كبير، منذ رحيله عن الأهلي.

إقالة حسام البدري:



يذكر أن اتحاد الكرة، أعلن أمس، الاثنين، إقالة حسام البدري وجهازه من تدريب منتخب مصر، بعد التعادل مع الجابون.

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

وقدم منتخب مصر خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداء غير مُرضٍ للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويعد فينجادا وحسام حسن وإيهاب جلال، أبرز المرشحين لتدريب منتخب مصر، خلفا لـ حسام البدري.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2022:



يتصدر منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السادسة في تصفيات كأس العالم 2020 “ مؤقتا” برصيد 4 نقاط، ويحل منتخب ليبيا ثانيا بثلاث نقاط، والجابون ثالثا بنقطة وحيدة، بينما يتزيل منتخب