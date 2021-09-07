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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد حادث الساحل .." سمر" تعود لنشاطها الفني بأغنية آخر السيزون

المطربة سمر
المطربة سمر

طرحت المطربة سمر ، اليوم أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب لاريكس عبر حسابها الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتحمل اسم " آخر السيزون"، من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع أشرف البرنس.

وتعد "آخر السيزون" أحدث أغاني سمر السينجل بعد تعافيها من حادث الساحل، حيث عادت لنشاطها الفني وطرحت مؤخرا بعد شفائها  مهرجان "إحنا بحر"، وهي من كلمات و ألحان محمود العربي، وتوزيع خليل وشيندي، ومن قبل أغنية " لغز كبير"، والتي تخطت حاجز الـ 4 مليون مشاهدة خلال أسبوعين من طرحه،  وتم تصويرها في منطقة الحزام الأخضر تحت قيادة المخرج نبيل مكاوي، والأغنية من كلمات إسلام كابونجا، وألحان إسلام ساسو.

وكانت سمر قد تعرضت لحادث مروع أوائل الشهر الماضي في طريق عودتها من الساحل الشمالي، بعد انتهاء حفلها في أحد أماكن السهر الشهيرة، مما أدى لتحطم سيارتها بالكامل، وتم نقلها إلى المستشفى هي ومن معها.  

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على طريقة المهرجانات.. سمر تطرح أغنية"أحنا بحر" عبر اليوتيوب

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المغنية سمر تكشف تفاصيل وضعها الصحي بعد تفحم سيارتها في حادث

أعمال المطربة سمر 

يذكر أن "سمر" قدمت عددًا من الأغاني وصورتها كفيديو كليب منها "غيرو" من كلمات عبدالمنعم طه وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا إخراج ياسر سامى و"سيبني عايشة " من كلمات رضا المصري وألحان فارس فهمي وتوزيع إسلام سيبسي وميدو مزيكا ومن إخراج ياسر سامي و"ضحكينا يا دنيا" مع الشاعر ملاك عادل والملحن مدين والموزع أشرف البرنس ومهندس الصوت هاني محروس وإخراج الكليب عبدالمنعم ربيع، وكذلك أغنية "الدلع الحلو"والتي حققت نجاحا كبيرا .

سمر المطربة المطربة سمر آخر السيزون أغنية

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