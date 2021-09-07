وزراة الأوقاف تطلق مبادرة “نبي الرحمة” بمناسبة المولد النبوي الشريف

صرح الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أنه بمناسبة المولد النبوي الشريف، فإن الوزارة بصدد إطلاق مبادرة "نبي الرحمة".

نبي الرحمة

ولفت “حسن” وفق بيان للوزارة اليوم، إلى أن وزارة الأوقاف المصرية تطلق خلال الأسبوع القادم مبادرة: "نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)" بفعاليات واسعة ، وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر ربيع الأول بإذن الله تعالى ، قصد التذكير بجوانب الرحمة الواسعة في حياته (صلى الله عليه وسلم) وفي سيرته وسنته وفي ديننا الحنيف ، مع ما يصاحب ذلك من تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ومسابقات ثقافية وإصدار عدد خاص من كل من مجلة منبر الإسلام ومجلة الفردوس اللتين يصدرهما المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول تلك المعاني السامية والجوانب الأخلاقية الراقية في حياته وسيرته وسنته (صلى الله عليه وسلم).