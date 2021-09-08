سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 8 -9-2021

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.



وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك المركزى 15.65جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء بنك الاهلى الكويتى 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء بنوك (الأهلى المتحد، العربى الافريقى الدولى،المصرى الخليجى،المصرف المتحد، كريدى اجريكول، اتش اس بى سى HSBC، مصر ايران للتنمية،ابوظبى الاول FAB،بلوم ، عودة ، المشرق ، ،التنمية الصناعية،الكويت الوطنى NBK ، قناة السويس، البركة) 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك التعمير والإسكان نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنوك قطر الوطني QNB، الإسكندرية، فيصل الإسلامي )نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه





سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى بنك الامارات دبى الوطنى ، نحو 15.67جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم الاربعاء فى بنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 15.66جنيه للشراء و 15.75جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنوك (الأهلى ،مصر) نحو 15.64جنيه للشراء و 15.74جنيه.



وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.68 للشراء و 15.75 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم فى بنك الاستثمار العربى 15.68 للشراء و 15.76 جنيه للبيع.



وكان البنك المصرى المصرى أعلن تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ، ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري نحو النهوض والتعافي وأيضا التصدي للأزمات التي واجهها الاقتصاد العالمي وآخرها أزمة تفشي وباء كوفيد 19 المعرف بفيروس كورونا.



واستهدف قرار تحرير سعر الصرف ضبط منظومة أسعار صرف الجنيه التي تمثل أحد أهم إجراءات عمليات الإصلاح الاقتصادي وعصب برنامج الإصلاح، والتي ساهمت في تحقيق العديد من المكاسب والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.