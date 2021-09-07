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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يثمن اهتمام السيسى بتطوير الموانئ المصرية 

المواني المصرية
المواني المصرية

ثمن حزب حماة الوطن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي المتواصل بتطوير المواني المصريه بتفقده اليوم ميناء الاسكندرية البحري واطلاعه علي عملية التطوير في مرافقه خاصة المحطة اللوجستية متعددة الاغراض والأرصفة البحرية ومستودعات التخزين الحديثة" ليصبح ميناء الإسكندرية الكبير من أكبر موانئ البحر المتوسط

 

وقال الحزب إن الهدف من التطوير هو تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات لخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجيستية وأهمها محور السخنة - الإسكندرية، مرورا بالمناطق الصناعية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية في مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر ومدينة السادات.

 

واكد الحزب ان كلمة الرئيس  حملت عدة رسائل منها أن الدولة تنفذ مشاريع تطوير الموانئ المصرية وتقصر المشوار أمام استقبال المستثمرين والمشغلين الأجانب للعمل بالموانئ المصرية و  تنتهج مسارا مختلفا في تطوير المرافق المختلفة يعتمد على الإنجاز ودقة التكلفة كما ان اعمال تطوير الموانئ تعتمد على الشركات المصرية لأن مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة و الهدف  هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض المتوسط

 

من جانبه أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، بدعوة الرئيس السيسي للمستثمرين للاستثمار فى مصر، وترحب  مصر بالمستثمرين وتذلل كافة العقبات والبيروقراطية من أجل زيادة الفرص الاستثمارية، وتأكيده أن الهدف من مشروعات تطوير الموانئ المختلفة هو زيادة قدرات مصر على البحرين الأبيض والمتوسط وتوفير فرص تشغيل للمصريين وأن مصر تفتح الباب لتلقي العروض من المستثمرين والاطلاع عليها واختيار الأفضل منها.

 

وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم ، أن حديث الرئيس  للمستورد " مش هغلبك معايا ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كدة، المنظومة المالية طورناها بالمكينة الكاملة وحجم المليارات التى أنفقت في هذا الأمر، وقلت للدولة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى وإجراءاته ، ولو عاوزين 100 مليار جنيه حد يقولى تدفع 100 مليار في ميكنة؟"،  كانت بمثابة رساله طمأنة للمستوردين .

 

وأشاد الحزب ، بحديث الرئيس ، أن مصر تستهدف امتلاك مقومات اقتصادية حقيقية والاستفادة من موقعها الجغرافي، وأن الدولة تتدخل الآن لحل جميع المشكلات المتعلقة بإقامة المشروعات الكبرى وتوسيعها وتطويرها مثل نزع الملكية وتعويض المواطنين، وهو الأمر الذي ينهي أي مشروع في مدى زمني محدد له مع تقليل التكلفة.

 

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير المواني المصريه ميناء الإسكندرية البحرى المحطة اللوجستية موانئ البحر المتوسط

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