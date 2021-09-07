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إلهام أبو الفتح
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منوعات

عد تألقها في اعمالها السنمائية

بعد تصدرها لغلاف مجلة فوج البريطانية.. الممثلة زيندايا تكشف عن معاناتها مع الاضطرابات النفسية

زيندايا
زيندايا

تتصدر الممثلة الأمريكية الشابة زيندايا، غلاف مجلة فوج البريطانية للعدد القادم لشهر أكتوبر بعد تألقها في أعمالها السينمائية، ومعاناتها مع اضطرابات في الصحة النفسية.

وبحسب ما نشره موقع "بازفيد" الامريكي، تحدثت بطلة فيلم The Greatest Showman، البالغة من العمر 25 عامًا، أيضًا عن صعودها إلى الشهرة ورغبتها في أن تصبح مخرجة أفلام بالتعاون مع ممثلات من أصول إفريقية يتصدرن أفلامها.

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وكشفت في حديثها إلى فوج، المجلة الشهيرة في عالم الموضة والأناقة، أنها تستعد للخضوع للعلاج وأصرت على أنه شيء توصي به لأي شخص يمكنه تحمل تكاليفه.

زيندايا

وأردفت زيندايا: “ لا حرج أن تعمل على مساعدة نفسك ومحاولة الوصول للشفاء مع شخص يمكنه مساعدتك ، أو شخص يمكنه التحدث إليك”.

سطرت زيندايا اسمًا لنفسها كممثلة في قمة هرم الشهرة ، بعد أن أصبحت أصغر ممثلة تفوز بجائزة إيمي لأفضل ممثلة رئيسية في عمل درامي، لكنها تطمح ايضًا في النهاية إلى ترسيخ نفسها كمخرجة أفلام تحظى بالعمل مع كبار الأسماء ف عالم الفن.

وأوضحت نجمة Malcolm & Marie خلال حديثها عن طموحاتها بعيدة المدى في الصناعة: "إذا أصبحت مخرجة أفلام ، فأنا أعلم أن بطلاتي سيكونن دائمًا نساء من أصول إفريقية."

دعم فلسطين

وكانت قد انضمت النجمة الأمريكية الشهيرة  إلى قائمة النجوم العالميين الذين أعلنوا مساندتهم للشعب الفلسطيني ضد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة بقصف المدنيين الفلسطينيين على مدار الأيام الماضية، لتهجير العائلات الفلسطينية من حي الشيخ الجراح.

تلقها في مهرجان فينيسيا

وشهدت السجادة الحمراء تألق الممثلة الأمريكية زيندايا والتي وصلت لحضور العرض الاول  لفيلمها "الكثبان Dune" بمهرجان البندقية السينمائي الدولي الثامن والسبعون في فينيسيا الإيطالية.

ويُعرض الفيلم خارج المنافسة في المهرجان الذي يستمر من 1 إلى 11 سبتمبر الجاري.

الفيلم ينتمي لفئة الخيال العلمي، وهو يعتبر أحد أبرز الأفلام المنتظرة هذا العام، وهو مقتبس عن الكتاب الأعلى مبيعًا الخيال العلمى Chalamet لفرانك هربرت.

ويدور الفيلم حول الشاب بول أتريدس، أحد أفراد عائلة أتريدس النبيلة، والذي تم تكليفه بالإشراف على كوكب أراكيس الصحراوي، المعروف أيضًا باسم الكثبان الرملية.

الفيلم من إخراج فيلين فيلنوف، والذي شارك فى مهرجان فينيسيا آخر مرة، في العام 2016 عن فيلم الخيال العلمي "وصول".

والفيلم بطولة النجوم: ريبيكا فيرجسون، وأوسكار إسحاق، زيندايا، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا، وشارون دنكان بروستر، وستيفن ماكينلي هندرسون.

ومن المقرر أن يطرح الفيلم في دور العرض حول العالم، وعلى منصة HBO، في الأول من أكتوبر.

اطلالة مهرجان فينيسيا

وبينما تجني بالتأكيد الكثير من المال هذه الأيام ، اعترفت زندايا بأنها تجد نفسها حريصة على إنفاقها. حتى أنها أخبرت المجلة قصة عن الذهاب في إجازة مع صديقتها المقربة ، وتسليمها بطاقتها الائتمانية طوال الرحلة - وطلبت منه دفع ثمن الأشياء بها ، ولكن دون إخبارها بأي من المبالغ.
وأوضحت: "الأمل هو أن تكون لديك وظيفة يمكنك أن تكون فيها في وضع مالي ، لتقوم فقط بالأشياء التي تريد القيام بها لأنك تستمتع بالعمل ولا داعي للقلق بشأن الأشياء الأخر

وزيندايا من مواليد 01 سبتمبر 1996 في أوكلاند، كاليفورنيا، الولايات المتحدة هي مغنية أمريكية بدأت مسيرتها الفنية عام 2009. وهي أيضا راقصة وممثلة وكانت طفلة عارضة.

ومثلت زيندايا في شايك إت أب (shake it up) وفيلم فرينيميس ومثلت ضيفة شرف في أنت فارم (ant farm) ومثلت البطولة في فيلم زاپد(Disney channel original movie zapped)

وحصلت زيندايا على جائزة ايمي برايم تايم لأفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي(2020)

وتعتبر مجلة فوج هي مجلة عالمية تُعنى بالموضة وأسلوب الحياة في العالم وتصدر شهرياً في 23 نسخة محلية وإقليمية من شركة "كوندي ناست". وتعني كلمة فوج "على الموضة" في اللغة الفرنسية.

زيندايا الممثلة فوج مجلة البريطانية اضطرابات

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