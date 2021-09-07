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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

معلومات لا تعرفها عن نوبات الصرع

معلومات لا تعرفها
معلومات لا تعرفها عن مرض الصرع

يعتبر الصرع هو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، حيث يصبِح نشاط الدماغ غير طبيعي، مسببا حدوث نوبات أو فترات من السلوكيات، والأحاسيس غير العادية، وأحيانًا فقدان الوعي.

 

معلومات لا تعرفها عن مرض الصرع

 

يمكن أن يصاب أي شخص بالصرع، ويؤثر الصرع على كل من الذكور والإناث من جميع الأعراق والأعمار، وقد تختلف أعراض التشنجات اختلافا كبيرا من شخص لأخر، ولا يمكن تشخيصك بالصرع بسبب نوبة واحدة، ويتطلب تشخيص الصرع عامة حدوث نوبتين غير مبررتين على الأقل، وذلك وفقا لما نشر في موقع Epilepsy Action .
 

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ويمكن علاج نوبات الصرع بالأدوية، وأحيانا الجراحة، ويحتاج بعض الناس إلى العلاج مدى الحياة للسيطرة على التشنجات المصاحبة لنوبات الصرع، بينما تختفي في النهاية مع آخرين بدون علاج، كما قد يشفى بعض الأطفال المصابين بالصرع مع التقدم في العمر.



ويؤثر الصرع على الدماغ، ويمكن ان يعرض المرضى المصابين لخطر النوبات المستمرة؛ حيث تظهر إحصائيات أجريت على مرضى الصرع أن واحدًا من كل 100 شخص في المملكة المتحدة مصاب بالصرع.



وفي الولايات المتحدة ، يعاني 1.2 في المائة من السكان من هذه الحالة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها؛ حيث يمكن أن يصاب أي شخص بنوبة صرع، وهذا لا يعني تلقائيًا أنه مصاب بالصرع.
 

معلومات لا تعرفها عن مرض الصرع


عادة ما يتطلب تشخيص مرض الصرع أكثر من نوبة واحدة، وتحدث النوبات عندما يكون هناك انفجار مفاجئ للنشاط الكهربائي في الدماغ ، مما يؤدي إلى تعطيل طريقة عمله، الامر الذي يجعل الجهاز العصبي عرضة للتشنجات .

وتتسبب بعض نوبات الصرع في بقاء الأشخاص في حالة تأهب وإدراك لما يحيط بهم ، بينما يتسبب البعض الآخر في فقدان الوعي، كما أن البعض يجعل المرضى يشعرون بأحاسيس أو مشاعر أو حركة غير عادية ، أو يحدث لأجسامهم تيبس ويسقطون على الأرض مع إصابتهم برعشة قوية في جميع أجزاء جسمهم .

ويمكن أن يحدث الصرع في أي عمر بسبب السكتة الدماغية أو عدوى الدماغ أو إصابة في الرأس أو مشاكل عند الولادة تؤدي إلى نقص الأكسجين، ولكن في أكثر من نصف الحالات ، لم يتم العثور على سبب مطلقًا لتعرض الأشخاص لنوبات الصرع .

لا تعالج الأدوية المضادة للصرع الحالة ولكنها تساعد في وقف النوبات أو تقليلها، إذا لم ينجح الادوية والعلاجات المخصصة لمرض الصرع، فقد يلجأ الطبيب إلى جراحة في الدماغ.

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