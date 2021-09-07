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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

ما تريد معرفته عن الانتخابات المغربية المنعقدة غدا|31 حزبا تتصارع على 395مقعدا

الانتخابات المغربية
الانتخابات المغربية

تعقد في الساعات الأولى من صباح غد، الأربعاء الانتخابات البرلمانية والبلدية في المملكة المغربية، والتى ستحدد شكل الحكومة المغربية في السنوات الخمس المقبلة، بعدما انطلقت الحملات الانتخابية في 26 أغسطس الماضي، وتعتبر هذه الانتخابات هي الثالثة من نوعها منذ صدور الدستور المغربي الجديد، وذلك بعد انتخابات عامي 2012 و 2016، كما أنها الانتخابات الخامسة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن الانتخابات المغربية، وعدد الناخبين والمرشحين، ونظام الانتخاب وفقا للبيانات الرسمية الخارجة من الحكومة المغربية.

من يحق لهم التصويت والأحزاب المتنافسة

يبلغ عدد الناخبين في المغرب 17 مليونا و983 ألفا و490 ناخبا من أصل نحو 36 مليون نسمة، ويشارك في الانتخابات 31 حزبا سياسيا، ولأول مرة في تاريخ المغرب يترأس حزب العدالة والتنمية الائتلاف الحكومي لولاية ثانية بعد فوزه في انتخابات عامي 2011، و2016.

واختار حزب العدالة والتنمية الذي فاز في الانتخابات الماضية بـ 125 مقعدا من أصل 395، شعار "المصداقية والديمقراطية والتنمية"، لحملته الانتخابية الحالية، وأن برنامجه يهدف إلى إقرار نظام الحكم ومتابعة الإصلاحات الهيكلية ذات الصلة.

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الحكومة الحالية

تضم الحكومة الحالية 5 أحزاب موزعة كالتالي:

  • العدالة والتنمية 125 نائبا
  • التجمع الوطني للأحرار 37 نائبا
  • الحركة الشعبية 27 نائبا
  • الاتحاد الاشتراكي 20 نائبا
  • الاتحاد الدستوري 23 نائبا

أحزاب المعارضة

لمع في المشهد السياسي أحزاب المعارضة والمشكلة من حزبي "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، ويستعد الأول وهو أكبر أحزاب المعارضة للمنافسة ويطمح للقيادة، وتوزع باقي المقاعد على أحزاب المعارضة كالتالي:

  • حزب الأصالة والمعاصرة 102 نائب
  • حزب الاستقلال 46 نائبا
  • حزب التقدم والاشتراكية 12 نائبا
  • حزب فيدرالية اليسار نائبان

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أعداد المقاعد والقوائم المتنافسة عليها

تتنافس الأحزاب المغربية على 395 مقعدا برلمانيا، فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن أن أعداد القوائم بلغ 1704 تتنافس في الانتخابات، بمجموع 6815 مرشحا، أي بمعدل يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد، أما بالنسبة لانتخابات مجالس البلديات، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني حوالي 157 ألفا و 569 ترشيحا.

نظام الانتخابات

تجرى الانتخابات وفق نظامين، الأول هو نظام القوائم في الدوائر التى يسكنها أكثر من 50 ألف نسمة، أما الأقل  سكانا فيطبق فيها الاقتراع الفردي.

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