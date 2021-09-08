عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دراسة تحذر: تدخين الحشيش يضاعف الأزمات القلبية لدى الشباب

تدخين الحشيش
تدخين الحشيش

توصلت دراسة إلى أن تدخين الحشيش يضاعف تقريبا خطر إصابة الشباب بأزمة قلبية.


ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، درس باحثون كنديون تاريخ النوبات القلبية لدى أكثر من 33 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا.

وتبين ان واحد من كل خمسة من هؤلاء الشباب كان يدخن الحشيش ،  وكانت هذه المجموعة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف. 

وأفادت الدراسة ان  1.3 في المائة من متعاطي القنب أصيب بنوبة قلبية ، مقارنة بـ 0.8 في المائة من غير المستخدمين

وأوضحت الدراسة أن النوبات القلبية كانت  أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين تناولوا الحشيش مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، وكان الخطر هو نفسه بغض النظر عما إذا تم تناوله من خلال التدخين أو السجائر الإلكترونية أو المواد الغذائية.


دعا العلماء من جامعة تورنتو الشباب إلى أن يكونوا على دراية بمخاطر الدواء ، وقالوا إنه يظهر العواقب الخطيرة المحتملة لإضفاء الشرعية على استخدام القنب. 

 

وأشارت الصحيفة إلى انه تم تقنين القنب في العديد من الولايات الأمريكية ، وأيد بعض النواب خطوة مماثلة في المملكة المتحدة.

تدخين الحشيش ازمة قلبية تحذير الشباب دراسة

موضوعات متعلقة

بلوجر شهيرة تروي قصة تعرضها للتهديد والابتزاز وتفاصيل بلاغها للنائب العام

شاهد... شاب ينجو من الموت المحقق بعد اجتياح فيضان لمنزله

موظفة تربح 3 ملايين جنيه بعد رفض صاحب العمل مغادرتها مبكراً

أغنى رجل في العالم يستثمر امواله لإيجاد طريقة لإطالة عمره

شاهد.. لحظة انفجار نيزك في السماء

ثعبان ضخم يبتلع بطانية بالخطأ.. فيديو

بريطانيا تسمح للسيدات بتجميد البويضات لـ 55 عاما

بريطانية تعتدي بالسب والضرب على طفل بعمر الـ5 سنوات

ترشيحاتنا

ننشر ضوابط تقديم الاستقالة وخلو المقعد في مجلس الشيوخ

مش برجع في كلامي.. مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بعد انتهاء إيقافه

شديد الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

كل ما تريد معرفته عن هيونداي أريزا موديل 2021 في الكويت | صور

دراسة تحذر: تدخين الحشيش يضاعف الأزمات القلبية لدى الشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

فقد السيطرة على غرفة الملابس.. لاعبون طالبوا برحيل البدري قبل إقالته

أمر رئاسي.. وزير النقل يزف بشرى لركاب قطارات السكة الحديد

مصرع خطيب مسجد بالمنوفية وأبنائه غرقا خلال رحلة علاج بسيوة

موعد مباراة مصر أمام ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022

المدير الفني الوحيد اللي ينفع للمنتخب.. رضا عبد العال يتصدر ترند تويتر

ممدوح عباس يهاجم أحمد مجاهد عقب إقالة حسام البدري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

بـ ملعقة الطعام أم عمود السرير.. كيف حفر الأسرى الفلسطينيون نفق سجن جلبوع

فيديو

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

مش هنستورد منتجات أي كلام تاني.. كلمة السيسي كاملة في ميناء الإسكندرية

خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ