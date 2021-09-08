دراسة تحذر: تدخين الحشيش يضاعف الأزمات القلبية لدى الشباب

توصلت دراسة إلى أن تدخين الحشيش يضاعف تقريبا خطر إصابة الشباب بأزمة قلبية.



ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، درس باحثون كنديون تاريخ النوبات القلبية لدى أكثر من 33 ألف بالغ تتراوح أعمارهم بين 18 و 44 عامًا.

وتبين ان واحد من كل خمسة من هؤلاء الشباب كان يدخن الحشيش ، وكانت هذه المجموعة أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية بمقدار الضعف.

وأفادت الدراسة ان 1.3 في المائة من متعاطي القنب أصيب بنوبة قلبية ، مقارنة بـ 0.8 في المائة من غير المستخدمين

وأوضحت الدراسة أن النوبات القلبية كانت أكثر شيوعًا لدى أولئك الذين تناولوا الحشيش مرة واحدة على الأقل في الأسبوع ، وكان الخطر هو نفسه بغض النظر عما إذا تم تناوله من خلال التدخين أو السجائر الإلكترونية أو المواد الغذائية.



دعا العلماء من جامعة تورنتو الشباب إلى أن يكونوا على دراية بمخاطر الدواء ، وقالوا إنه يظهر العواقب الخطيرة المحتملة لإضفاء الشرعية على استخدام القنب.

وأشارت الصحيفة إلى انه تم تقنين القنب في العديد من الولايات الأمريكية ، وأيد بعض النواب خطوة مماثلة في المملكة المتحدة.