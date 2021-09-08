سوق ليبيا.. من تجمع عشوائي إلى مركز متكامل لبيع البضائع المستوردة.. فيديو

تعرف على تاريخ سوق ليبيا بمطروح

لو هتروح مطروح يبقى لازم تزور سوق ليبيا.. كلمة تقال لأى شخص يأتي لمطروح فما حكاية هذا السوق؟ الذى يعد من معالم المحافظة .

سوق ليبيا يعد من أكبر الأسواق التجارية بمحافظة مطروح والذى يعود إنشاؤه إلى ما يقرب من 40 عاما كاملة والذى سبقه تجمع بعض الباعة على الأرصفة لبيع المنتجات القادمة من دولة ليبيا .

وقبل اختيار موقع سوق ليبيا الحالى كان السوق يقع بمنطقة الكورنيش موقع مكتبة مصر العامة حاليا الا أنه تم نقل السوق إلى موقعه الحالى بشارع الجلاء .



وعندما أنشئ سوق ليبيا كان عبارة عن سوق تقليدى لا يوجد به وسائل أمان وكان يباع فيه المنتجات المستوردة القادمة من ليبيا ومن هنا تم تسميته بهذا الاسم وذاع صيته وأصبح يشهد اقبال كبير خلال موسم الصيف .

ولقد تعرض سوق ليبيا لحريق عام 2013 والذى تسبب فى احتراق غالبية المحال خاصة مع عدم وجود وسائل أمان به وأن معظم المحال تبيع العطور والملابس التى ساعدت على اشتعال النيران .

ولقد تم تطوير سوق ليبيا بالكامل وإعادة تجهيز المحال مرة أخرى وعمل منظومة إطفاء للسيطرة على الحريق بالسوق .



و يتضمن سوق ليبيا ما يقرب من 350 محل تجارى ما بين محال عطور ومنتجات البيئة والاعشاب والملابس والاجهزة الكهربائية والاكسسوارات والشنط والأحذية .



وأشار أحمد السوهاجى ، لديه محل بالسوق، أن من أكثر منتجات مطروح المطلوبة في السواق، الأعشاب والملابس والأحذية والاكسسوارات والبارفانات المستوردة .

وأضاف أن السوق يشهد اقبال كبير خلال موسم الصيف لشراء المصطافين جميع احتياجاتهم خاصة مع شهرة السوق الكبيرة التى يعرفها جميع زوار المحافظة لافتا أنه على الرغم من إنشاء عدد من الأسواق الأخرى بمدينة مرسى مطروح إلا أنه لم يوثر ذلك على إقبال زوار المحافظة على السوق لشراء كافة احتياجاتهم .



وأشار أن السوق يتميز بالأعشاب الطبيعية لمطروح وهي زيوت الزيتون والزيتون والنعناع الصحراوي واللوز ، والاعشاب بأنواعها والتمور والدبس والملوخية السيوى .



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