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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تناول الشوفان يوميا يحميك من هذه الأمراض

صدى البلد

5 فوائد صحية لإضافة  الوفان لنظامك الغذائى فهو مليئ بالعناصر الغذائية و تساعد ألياف  بيتا جلوكان والمعادن الموجودة في الشوفان على تجنب العديد من الحالات الخطيرة مثل أمراض القلب والسكري والسمنة وحتى السرطان  كما أنها تعزز صحة بشرتك وشعرك.إليك فوائد إضافة الشوفان لنظامك الغذائى وفقا لموقع stylecraze


1. تحسين صحة القلب


يحتوي الشوفان على ألياف قوية تسمى بيتا جلوكان تساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتعمل مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان على حمايتك من  أمراض القلب.

تحتوي نخالة الشوفان أيضًا على فيتامين هـ ، وهو عنصر غذائي آخر لصحة القلب. 

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2. علاج مرض السكري


يحتوي الشوفان على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

يعد  الشوفان غني بالألياف ،  التي يتم هضمها بسرعة يمكن أن تسبب ارتفاعًا سريعًا في نسبة السكر في الدم - مما يجعل من الصعب التحكم في ارتفاع السكر في الدم. 

3. تخفيف الإمساك
 

نظرًا لأن دقيق الشوفان غني بالألياف ، فإنه يمكن أن يساعد أيضًا في تخفيف الإمساك. في دراسة أخرى ، وجد أن نخالة الشوفان تعمل على تحسين الإمساك .

يعد الشوفان غني بالألياف غير القابلة للذوبان المفيدة لصحة الأمعاء .

4.  محاربة السرطان


يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الشوفان في مكافحة السرطان. ويمكن للألياف الموجودة في الشوفان أن تمنع الإصابة بسرطان المستقيم والقولون 


يحتوى الشوفان على  خصائص مضادة للالتهابات تمنع نمو الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة .

5.  علاج ارتفاع ضغط الدم

أكدت  الدراسات إلى أن الشوفان الغني بالألياف القابل للذوبان يمكن أن يكون علاجًا غذائيًا فعالًا لمنع وعلاج ارتفاع ضغط الدم .

 تشير دراسة أخرى إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالشوفان يمكن أن يقلل من الحاجة إلى الأدوية الخافضة للضغط .

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