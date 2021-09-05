6 فوائد لتناول الشوفان لصحتك تعرفي عليها

يعد الشوفان من الحبوب المهملة التى يغفل الكثيرين أهمية تناولها على الرغم من فائدتها الصحية إليك أبرز فوائد تناول الشوفان لصحتك وفقا لموقع stylecraze

1. تعزيز صحة العظام



يوفر الشوفان مجموعة من المعادن الضرورية لصحة العظام ويساعد غني الشوفان بالسيليكون في علاج هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث .

2. تحسين جودة النوم



تساعد الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية الأخرى في الشوفان على إنتاج الميلاتونين ، وهي المادة الكيميائية التي تحفز على النوم وعند مزجه بالحليب أو العسل ، يصبح الشوفان وجبة خفيفة رائعة قبل النوم.



يعزز الشوفان إنتاج الأنسولين لغناه بمركبات التربتوفان هو حمض أميني يعمل كمهدئ للدماغ.

كما يعد الشوفان غني أيضًا بفيتامين B6 ، مما يساعد على تقليل التوتر . يمكن أن يساعد الجمع بين الشوفان والحليب والموز جسمك على الاسترخاء.

3. تخفيف أعراض سن اليأس



يمكن أن تؤدي زيادة تناول الألياف فى الشوفان إلى تخفيف الحكة التى يحدث أثناء انقطاع الطمث

4. زيادة الطاقة



نظرًا لأن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم ، وبما أن الشوفان غني بالكربوهيدرات ، فإنه يوفر زيادة في الطاقة عند تناوله في الصباح. وتعمل فيتامينات ب الموجودة في الشوفان على زيادة الطاقة .

5.علاج حب الشباب



يمكن أن يمتص الشوفان الزيت الزائد على بشرتك ويساعد في علاج حب الشباب. تحتاج فقط إلى غلي نصف كوب من دقيق الشوفان في ثلث كوب من الماء وتركه ليبرد. ضع العجينة السميكة على المناطق المصابة على وجهك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ، وبعد ذلك يمكنك شطفه بالماء الدافئ.

6.محاربة تساقط الشعر



تساعد خصائص الشوفان في علاج قشرة الرأس ومنع تساقط الشعر. لعمل ماسك للشعر من دقيق الشوفان تحتاجين إلى

1 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان والحليب الطازج وحليب اللوز.

تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة ناعمة. ما عليك سوى التأكد من خلو شعرك من التشابك قبل استخدام هذا القناع.

ضعيه برفق على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة و اشطفيه بالماء الفاتر.