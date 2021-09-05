عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 فوائد لتناول الشوفان لصحتك تعرفي عليها

الشوفان
الشوفان

يعد الشوفان من الحبوب المهملة التى يغفل الكثيرين أهمية تناولها على الرغم من فائدتها الصحية إليك أبرز فوائد تناول الشوفان لصحتك وفقا لموقع stylecraze

1. تعزيز صحة العظام


يوفر الشوفان مجموعة من المعادن الضرورية لصحة العظام ويساعد غني الشوفان بالسيليكون في علاج هشاشة العظام بعد انقطاع الطمث .

2. تحسين جودة النوم


تساعد الأحماض الأمينية والعناصر الغذائية الأخرى في الشوفان على إنتاج الميلاتونين ، وهي المادة الكيميائية التي تحفز على النوم وعند مزجه بالحليب أو العسل ، يصبح الشوفان وجبة خفيفة رائعة قبل النوم.


يعزز الشوفان إنتاج الأنسولين لغناه بمركبات التربتوفان هو حمض أميني يعمل كمهدئ للدماغ.

كما يعد  الشوفان غني أيضًا بفيتامين B6 ، مما يساعد على تقليل التوتر . يمكن أن يساعد الجمع بين الشوفان والحليب والموز جسمك على الاسترخاء.

لعلاج مشاكل البشرة الدهنية .. إليك ماسك الشوفان والأفوكادو

سيبك من الشوفان.. عشب مفعوله سحري في تخسيس الوزن

3. تخفيف أعراض سن اليأس


يمكن أن تؤدي زيادة تناول الألياف فى الشوفان  إلى تخفيف الحكة التى يحدث أثناء انقطاع الطمث 

4. زيادة الطاقة


نظرًا لأن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة في الجسم ، وبما أن الشوفان غني بالكربوهيدرات ، فإنه يوفر زيادة في الطاقة عند تناوله في الصباح. وتعمل فيتامينات ب الموجودة في الشوفان على زيادة الطاقة .

5.علاج حب الشباب
 

يمكن أن يمتص الشوفان الزيت الزائد على بشرتك ويساعد في علاج حب الشباب. تحتاج فقط إلى غلي نصف كوب من دقيق الشوفان في ثلث كوب من الماء وتركه ليبرد. ضع العجينة السميكة على المناطق المصابة على وجهك. اتركيه لمدة 20 دقيقة ، وبعد ذلك يمكنك شطفه بالماء الدافئ.

6.محاربة تساقط الشعر
 

تساعد خصائص الشوفان  في علاج قشرة الرأس ومنع تساقط الشعر. لعمل ماسك للشعر من دقيق الشوفان تحتاجين إلى 

1 ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان والحليب الطازج وحليب اللوز. 

تخلط جميع المكونات لتشكيل عجينة ناعمة. ما عليك سوى التأكد من خلو شعرك من التشابك قبل استخدام هذا القناع. 

ضعيه برفق على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة و اشطفيه بالماء الفاتر.

الشوفان الشوفان من الحبوب المهملة الشوفان غني أيض ا بفيتامين B6 الشوفان والحليب دقيق الشوفان

ترشيحاتنا

العراق.. مقتل قائد في الحشد الشعبي إثر انفجار شمالي بابل

رأسية الأناكوندا.. منتخب مصر يخطف تعادلا صعبا من نمور الجابون

مصر للطيران تكشف تفاصيل عودة الرحلات بين مصر والكويت

هل تكون الموجة الرابعة من كورونا أطول وأخطر؟.. الصحة تجيب

قيادات الانقلاب في غينيا: الرئيس ألفا كوندي لم يصاب أي ضرر.. فيديو

تصفيات المونديال.. مصطفى محمد يتعادل لمنتخب مصر في شباك الجابون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد حلقته مع عمرو أديب.. مفاجأة سارة لـ شيكابالا نجم نادي الزمالك

الجابون تسجل الهدف الأول في مرمى منتخب مصر

مصر ( 1 ) ضد الجابون ( 1 ) بث مباشر الآن في تصفيات كأس العالم 2022 ( لحظة بلحظة )

الصفقة الخامسة.. الأهلي يضم مصطفى البدري لمدة 5 مواسم

العام الدراسي الجديد .. موعد البدء والامتحانات وإجازة نصف العام.. تفاصيل كاملة

سعد شلبي مديرا تنفيذيا للنادي الأهلي رسميا

أول لقطات لـ رئيس غينيا عقب اعتقاله بعد الانقلاب.. فيديو

هاف ستومك .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

باستخدام "رمان البلي".. لص يبتكر طريقة جديدة لسرقة السيارات "فيديوجراف"

شقق مفروشة للمواطنين.. نص كلمة السيسي في احتفالية أبواب الخير

المتحدث العسكري ينشر إنفوجراف لتدريب النجم الساطع 2021

علاقته بجمهور الأهلي والزمالك وتعليقه على العقوبة.. تصريحات شيكابالا مع عمرو أديب

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

د.على ثابت

تغيير خريطة سكان مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ