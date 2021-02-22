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مرأة

متحرميش نفسك ..فطائر بطريقة صحية ومذاق ألذ

الإثنين 22/فبراير/2021 - 12:31 م
صدى البلد
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لمياء الياسين
الفطائر  من الوجبات السريعه التى يمكن تحضيرها فى مطبخك بسعرات أقل ومذاق ألذ إليك طريقة عمل   فطائر الشوفان بأسهل الخطوات وفقا لموقع بولد سكاى الهندى

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فطائر الشوفان الحلوة

سوف تحتاجين:

50 جرام من الشوفان

2 بيض

15 جرام من الزبيب

بديل السكر أو العسل

50 جرام من جبنة الريكوتا قليلة الدهون

كيفيه تجهيزها

اخلطي جميع المكونات بملعقة كبيرة واقلي كل جانب من الفطائر في مقلاة وقدمي الفطائر ساخنة. يمكنك أيضًا وضع جبن كريمي قليل الدسم أو الريكوتا على الطبق.

فطائر الشوفان بالزبادى والموز

سوف تحتاجين:

1/2 كوب شوفان ملفوف

جبنة الريكوتا

2 ملاعق كبيرة من الزبادي الطبيعي

1 موزة

التوت حسب الذوق

رشة من مسحوق الكاكاو أو القرفة (حسب الرغبة)

1 ملعقة صغيرة من العسل (حسب الرغبة)

كيفية تطبيقها:

في وعاء أمزجى المكونات وأبدئى فى وضعها فى طاسة بها القليل من الزيت  واستمتعى بطبق صحي في الصباح. أضيفى القليل من العسل

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