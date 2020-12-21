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مرأة

كوب من حليب الشوفان يمنحك فوائد صحية غير متوقعة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين

فوائد صحية لتناول حليب الشوفان فهو يحتوى على العديد من العناصر الغذائية مثل فيتامين أ وفيتامين د والريبوفلافين والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم.

فوائد صحية مذهلة لحليب الشوفان يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:


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1. يخفض مستويات الكوليسترول:

تناول حليب الشوفان لمدة خمسة أسابيع يسبب انخفاض كبير في مستويات الكوليسترول الضار (الضار).

2. يعزز صحة العظام:

حليب الشوفان  غنى بالكالسيوم فهو يقلل من خطر الإصابة بكسور العظام. ويعمل فيتامين د من خلال تعزيز امتصاص الكالسيوم لتعزيز صحة العظام بشكل أكبر.

3. استقرار مستويات السكر في الدم:

 حليب الشوفان مفيدًا لمرضى السكري فهو يساعد فى خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري.

4. قد يساعد في إنقاص الوزن:

يمكن أن تساعد مركبات بيتا جلوكان الموجودة في حليب الشوفان في إبطاء عملية الهضم وتجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول. قد يساعدك ذلك على تناول كميات أقل من الطعام ، مما قد يجعلك تفقد الوزن. أظهرت العديد من الدراسات أن الألياف القابلة للذوبان يمكن أن تساعد في إدارة الوزن على المدى الطويل.

 من الأفضل شراء حليب الشوفان غير المحلى. إلى جانب الفيتامينات والمعادن المضافة في حليب الشوفان ، فإنه يحتوي أيضًا على مكثفات ومستحلبات يمكن أن تؤثر على صحة الجهاز الهضمي ويمكن أن تغير ميكروبيوم الأمعاء.

 كيف تصنع حليب الشوفان محلي الصنع؟

نقع كوبًا من الشوفان في الماء.

امزج الشوفان مع 3 أكواب من الماء.

اسكب السائل فوق الشاش لفصل الحليب عن الشوفان.

يمكنك إضافة الفانيليا أو القرفة أو العسل لتعزيز مذاقه (اختياري).

يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لمدة تصل إلى خمسة أيام. وصفة حليب الشوفان بودنغ التابيوكا بحليب الفانيليا والشوفان

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