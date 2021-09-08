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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحثًا عن الأسرى الستة.. قوات إسرائيلية تقتحم سهل عرابة في جنين

بحثا عن الأسرى ..
بحثا عن الأسرى .. قوات إسرائيلية تقتحم سهل عرابة في جنين

اقتحمت قوات إسرائيلية، مساء الثلاثاء، سهل عرابة جنوب جنين، موطن الأسرى الستة الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع".

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت السهل ونشرت فرقة مشاة وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة، وكثفت من تواجدها ونشرت تعزيزات عسكرية في المحافظة، خاصة في محيط القرى والبلدات المقام فوق أراضيها  جدار الفصل العنصري.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية عربونة المحاذية لجدار الضم شمال شرق جنين، وداهمت القوات عددا من المنازل في القرية وفتشتها.

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وبحسب الوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عانين المحاذية لجدار الفصل العنصري غرب جنين.

وأضافت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي عززت تواجدها العسكري ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، وشنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة على طول جدار الفصل العنصري المقام فوق أراضي جنين.

ويفرض الاحتلال الإسرائيلي تشديدات على محافظة جنين شمال الضفة، في إطار أعمال البحث عن الأسرى الستة، الذين تمكنوا من الهرب من سجن "جلبوع" عبر نفق بطول 25 مترا استغرق حفره نحو عام كامل.

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