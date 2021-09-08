موجز السوشيال ميديا| نجوم الزمالك يهنئون حازم إمام بعيد ميلاده.. قفشة يحذر من صفحة مزيفة تحمل اسمه.. لورديانا تتغزل في مصر.. ياسمين الخطيب بإطلالة تبرز جمالها

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:



شيكابالا يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده



شريف إكرامي يستعرض عضلاته في الجيم



محمود الونش يهنئ حازم إمام بعيد ميلاده



على ضفاف النيل.. لورديانا تتغزل في مصر بهذه الكلمات



طارق حامد يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام



بصورة تجمعهما.. يوسف أوباما يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام



قفشة يحذر من صفحة موثقة تنتحل شخصيته على فيسبوك: أنا غير مسئول



محمود علاء يحتفل بعيد ميلاد حازم إمام



بفستان مشجر.. ياسمين الخطيب بإطلالة تبرز جمالها