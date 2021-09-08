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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8-9-2021 في مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

استعرض برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"،  تقريرا مفصلا عن درجات الحرارة اليوم الأربعاء 8/9/2021 في مصر.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء،  طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء ، نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية والعلمين ومطروح من 2: 2.5 متر ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية بمطروح والسلوم على فترات متقطعة.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى  35

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 26 والعظمى 34

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 26 والعظمى 33

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 25 العظمى 33

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 25 والعظمى 30

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 العظمى 31

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 26 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 26 والعظمى 35

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 37

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 20 العظمى 35

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 36

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 34

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 27 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 37

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 26 والعظمى 40

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 27 والعظمى 42

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 28 والعظمى 44

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 28 والعظمى 43

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 29 والعظمى 42

درجات الحرارة الأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم السواحل الشمالية الطقس

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