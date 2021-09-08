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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شديد الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار.. الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج على شواطئ (الإسكندرية - العلمين - مطروح)، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية ( السلوم - مطروح ) على فترات متقطعة (40% تقريبا).


وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية .


وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية .

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 35 25
الإسكندرية 33 26
وادي النطرون 34 26
طنطا 34 24
شبين الكوم 34 26
دمنهور 34 24
بلطيم 33 25
مطروح 30 25
السلوم 30 23
سيوة 36 24
بورسعيد 31 26
دمياط 30 26
الزقازيق 35 25
المنصورة 34 24
الاسماعيلية 35 24
السويس 35 26
العريش 31 22 
رفح 31 23
رأس سدر 37 24
نخل 35 20
نويبع 36 28
طابا 34 23
كاترين 31 19
الطور 36 27
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 38 28
مرسى علم 37 28
الفيوم 37 25
بني سويف 37 25
المنيا 38 22
أسيوط 38 23
سوهاج 40 26
قنا 42 27
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
ادفو 44 28
أبوسمبل 44 28
الوادي الجديد 43 28
شلاتين 42 29
أبو رماد 41 29
حلايب 35 28
رأس حدربة 34 27


أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 43 32
المدينة 45 33
الرياض 44 30
المنامة 39 32
أبوظبي 41 32
الدوحة 41 32
الكويت 46 30
دمشق 34 16
بيروت 31 29
عمان 30 19
القدس 28 21
غزة 31 23
بغداد 42 25
مسقط 34 31
صنعاء 29 17
الخرطوم 38 27
طرابلس 30 24
تونس 32 23
الجزائر 27 21
الرباط 27 18

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 28 12
اسطنبول 26 19
إسلام آباد 29 24
نيودلهي 31 25
جاكرتا 31 24
بكين 27 18
كوالالمبور 32 24
طوكيو 27 21
أثينا 25 20
روما 30 16
باريس 28 18
مدريد 28 16
برلين 24 15
لندن 25 16
مونتريال 24 14
موسكو 18 11
نيويورك 26 17
واشنطن 28 16
نواكشوط 31 26
أديس أبابا 20 12

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