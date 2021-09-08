موسيماني يقود تدريبات الأهلي اليوم.. ويخطط للدخول في معسكر داخلي

عاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، إلى القاهرة، أمس، الثلاثاء، بعد إجازة قصيرة قضاها في بلاده.

ومن المقرر أن يقوم موسيماني بقيادة مران أبناء الرداء الأحمر اليوم، الأربعاء، في السادسة مساء بإستاد مختار التتش.

ويعود الفريق الأحمر للتدريبات اليوم الأربعاء بإستاد مختار التتش تحت قيادة بيتسو موسيماني المدير الفني.

ورفض الجهاز الفني فكرة إقامة معسكر خارجي في تلك الفترة للإعداد للموسم الجديد لسببين ضيق الوقت والثاني هو الإجراءات المشددة في البلدان الخارجية بسبب فيروس كورونا.

وسوف يحسم موسيماني أمر إقامة معسكر داخلي يبدأ من السبت المقبل داخل مصر والأقرب له الإسكندرية والذي سوف يشهد إنتظام اللاعبين الدوليين بعد إنتهاء الراحة التي منحها لهم موسيماني عقب إنتهاء مهمتهم مع منتخب بلادهم.