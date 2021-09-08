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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إجراء اختبارات وظائف هيئة المحطات النووية خلال أيام

صدى البلد

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه تم  الانتهاء  من فرز ومراجعة ملفات المتقدمين لشغل الوظائف التي أعلنت عنها الهيئة وفقًا لإعلان المسابقة رقم 2 لعام 2021 .

وأضاف الوكيل في تصريح خاص لـ صدى البلد  أنه تم إعداد كشوف بأسماء الأشخاص المطابقين لشروط المسابقة وسيتم الاتصال بهم خلال أيام لتحديد موعد اختبارات المسابقة  قريبا.

وتابع الوكيل أنه تم استبعاد المتقدمين الذين لا تنطبق عليهم الشروط بجانب استبعاد الأشخاص أصحاب الملفات غير المكتملة ولم يتم الاتصال بهم.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن بداية الاختبارات ستكون بالاختبار الفني التخصصي وهو  اختبار مميكن سيتم إجرائه على الحاسب الآلي طبقا لكل مجموعة وظيفية والنجاح فيه لا يقل عن 65% النتيجة تظهر فور الاختبار مباشرة والنجاح شرط من شروط النقل للاختبار التالي، مضيفا أنه سيتم تخصيص مكان للاختبارات بمقار المباني التابعة للهيئة سواء في مدينة نصر أو العباسية، حيث تم تجهيز بعض القاعات بأجهزة الكمبيوتر بحيث يدخل المتقدم الاختبار داخل قاعة الحاسب الألي.

وأضاف الوكيل، أن إجراء الاختبارات لكل مجموعة سيكون لمدة ساعة تقريبا، وسيتم إجراء الاختبار لأكثر من مجموعة في اليوم الواحد، علما أن قبل موعد الاختبارات يتم إبلاغ كافة من تنطبق عليهم الشروط بالميل والتليفون إضافة للعناوين المسجلة مع التأكيد أنه قبل مغادرة أي شخص يكون على دراية ومعرفة بنتيجة الاختبار من باب الشفافية والنزاهة بالمسابقة.


ومن يجتاز  الاختبار الأول يتأهل للاختبار الثاني وهو اختبار فني تخصصي  خاص بالحاسب الألى  بمركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وهو اختبار مميكن، حيث يتم ارسال أسماء الناجحين والراسبين أيضا في أظرف مغلقة، والنجاح فيه لا يقل عن 65% والنتيجة تظهر فور الاختبار مباشرة والنجاح شرط من شروط النقل للاختبار التالي.

أما  الاختبار الثالث الخاص باللغة الإنجليزية وهو اختبار مميكن يتم اجراؤه بمعهد اللغات التابع للقوات المسلحة، و نسبة النجاح لا تقل عن 65% والنتيجة يتم ارسالها في أظرف مغلقة من معهد اللغات ويكمل بعدها الناجحون الاختبارات.

أما  الاختبار الرابع وهو اختبار السمات الشخصية وقياس القدرات الإبداعية والثبات الانفعالي وقياس القدرة على الابتكار ومجموعة من قياسات السمات الشخصية المختلفة أهمها مقاومة الانحراف والضغوط وهي تماثل الاختبارات التي يتم إجراؤها عالميا في هذا المجال وتتم بأحد الجهات المتخصصة في مجال القياسات النفسية والسلوكية وتتم بسرية تامة لأنها تكشف السمات الشخصية لكل متقدم، ثم تأتى اختبارات المواجهة وهو الاختبار الخامس .

ويعتبر اختبار المواجهة من أهم الاختبارات وسيتم من خلال لجنة مكبرة تشمل ممثلين من بعض الوزارات وممثلي جهات متعددة وتضم أيضا عناصر عالية المستوى من الهيئات النووية ووزارة الكهرباء وجهات خارجية يتم مقابلتهم جميعا مع كل من اجتازوا الأربع اختبارات السابقة وسيتم تصفية المتقدمين وفقا لتقييمات اللجنة ودرجات الاختبارات.

وبعد ذلك ينتقل الناجحين من اختبار المواجهة إلي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الكشف الطبي وسيتم اجراؤه على من تم قبولهم واجتازوا كافة الاختبارات السابقة للعمل بالهيئة.

وأكد الوكيل أن من  شروط العمل بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هو عمل إقرار أو تعهد  بقبول العمل بمقرات الهيئة سواء في القاهرة أو في الضبعة وفقا لحاجه العمل.

وعن تدريب الناجحين في تلك المسابقة أوضح الوكيل أن الناجحين في مسابقة التعيين  في الهيئة سيتم تدريبهم حسب كل وظيفة حتي يتلقى التدريب المناسب له سواء داخل الهيئة او خارج الهيئة وسواء داخل مصر او خارج مصر حسب طبيعة كل وظيفه ودوره العامل بها .

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