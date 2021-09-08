عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

صدى البلد

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “الوسط” الليبية، تماثل للشفاء 1598 مصابا، في حين تُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 319 ألفا و568 حالة، منها 82 ألفا و601 نشطة، و232 ألفا و593 متعافيا، و4374 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

سوق ليبيا.. من تجمع عشوائي إلى مركز متكامل لبيع البضائع المستوردة.. فيديو

سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا تؤكد دعم بلادها للانتخابات الليبية المرتقبة

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض،  أقام حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد،أمس  الثلاثاء، بميدان الشهداء في طرابلس، حيث شارك فرحة الجماهير الليبية بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الغابوني.

وأوضح المركز في بيان أمس أنه وزّع الكمامات والمنشورات التوعوية الصحية، حول مكافحة جائحة فيروس كورونا على المتواجدين بالميدان.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض ليبيا كورونا صحيفة الوسط الليبية إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا

موضوعات متعلقة

ليبيا.. المسماري ينفي شائعات عن اغتياله

مصدر بالجامعة العربية يرحب بالإفراج عن 8 موقوفين في ليبيا وتسليمهم لمجلس حكماء مدينة مصراته

ترشيحاتنا

توتر في السجون الإسرائيلية ..وأسرى فلسطينيون يلوحون بخطوات تصعيدية

نائب الأمين العام للأمم المتحدة: «Egypt ICF» يدفع العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

حقيقة اقتحام ضابط شرطة لمنزل رجل مسن والتعدى عليه بالإسكندرية

القرار على طاولة الوزير .. حسن شحاتة يقترب بقوة من تدريب منتخب مصر

خبير لوائح يرشح لاعباً سابقاً في الدوري الألماني لتدريب منتخب مصر

الزراعة : مشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية يحقق طفرة زراعية متكاملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

وثائق سرية تكشف مفاجأة عن حقيقة ظهور كورونا ..ربما تغير كل شئ

صدى البلد يكشف حقيقة عودة حسن شحاتة لقيادة منتخب مصر

محمد شبانة : حسن شحاتة مديرا فنيا لمنتخب مصر .. ضياء السيد مدربا عاما

خاص.. أزمة انضباطية لـ مصطفى محمد تهدد مستقبله في أوروبا

الرئيس السيسي: مصر نجحت في دفع جهود التنمية بمختلف المجالات

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

بيان ناري.. رابطة النقاد الرياضيين ترد على هجوم مدحت شلبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

القومي للحضارة يستقبل خالدة بوزار الأمين العام المساعد للأمم المتحدة.. صور

ما لا تعرفه من خبايا عن آبي أحمد.. مصدر غير متوقع يكشف كيف خدع الديكتاتور الجميع

عدو عدوي صديقي.. وبالشوكة والسكينة.. هكذا لعبت إيران مع طالبان بذكاء

فيديو

بعد ظهور جنون البقر.. مصر تشدد إجراءات استيراد اللحوم من البرازيل

فيديو جراف.. فائق السرعة| تعرف على مزايا القطار الكهربائي

فيديو جراف.. غياب وسفر وعملية جراحية.. إيمان الحصري ما القصة

خاص.. خالد صديق: الانتهاء من تطويرعواصم المدن خلال 5 سنوات بتكلفة 350 مليار جنيه.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إسلام عوض يكتب: الرئيس السيسي يدخل التاريخ من باب «الجمهورية الجديدة»

حازم الشريف يكتب: هل نحن على قدر المسئولية؟

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «4»

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

اﻟﻤﺰﻳﺪ