ليبيا.. تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض بليبيا تسجيل 1499 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، أمس الثلاثاء.

وبحسب صحيفة “الوسط” الليبية، تماثل للشفاء 1598 مصابا، في حين تُوفي 11 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 319 ألفا و568 حالة، منها 82 ألفا و601 نشطة، و232 ألفا و593 متعافيا، و4374 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أقام حملة تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد،أمس الثلاثاء، بميدان الشهداء في طرابلس، حيث شارك فرحة الجماهير الليبية بفوز المنتخب الوطني لكرة القدم على نظيره الغابوني.

وأوضح المركز في بيان أمس أنه وزّع الكمامات والمنشورات التوعوية الصحية، حول مكافحة جائحة فيروس كورونا على المتواجدين بالميدان.