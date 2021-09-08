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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو مذهل.. طائر أسترالي يبكي كطفل رضيع.. شاهد

طائر أسترالي يبكي
طائر أسترالي يبكي كطفل رضيع

نشرت حديقة حيوان أسترالية مقطع فيديو صغير يظهر فيه  قيام طائر ملقب بـ «إيكو» من فصيلة طيور «القيثارة» مقلدًا بكاء الطفل بشكل مذهل ورائع، تكاد أن تصدقه الأذن لا العين. 

 

ووفقًا لموقع فيديو حديقة حيوان «  تارونجا» على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل «فيسبوك» تعلم إيكو  تقليد مجموعة أصوات يسمعها بانتظام في الحديقة، لكن قدرته على تقليد بكاء الطفل، كانت ملفتة لدرجة أنه لا ينقصه سوى الدموع لكي يصدق السامع أن هذا البكاء الحزين صادر عن طفل.

مهارة عام 

ووفقًا لـ «اسبتونيك» علقت الحديقة على الفديو الذي جاء بعنوان: «تقديم إيكو من حديقة تارونجا» بأن الطائر يبلغ من العمر 7 سنوات، و بدأ التدرب على هذا الصوت قبل عام تقريبًا، بالإضافة إلى أنه يقلد مجموعة من الأصوات كصوت المثقب الكهربائي وصوت الإنذار.


جدير بالذكر أن طائر القيثارة ينتمي لعائلة «Menuridae» وهي فصيلة تعيش في أستراليا، أكثر ما يميزها قدرتها الفائقة على تقليد الأصوات الطبيعية والصناعية في البيئة المحيطة بها.

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