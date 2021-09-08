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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحلة الموت..

ضحايا الغرق في عيون مياه سيوة.. مصرع خطيب مسجد وأبناءه الاثنين.. صور

صدى البلد

في حادث مأساوي لقي خطيب مسجد بمركز منوف وأبناءه الاثنين مصرعهم غرقا داخل إحدى عيون المياه بواحة سيوة بمطروح أثناء ذهاب والدهم للعلاج.

 

وكانت صفحة الشيخ صلاح محمد غانم خطيب مسجد عمر بن الخطاب بمدينة منوف بمحافظة المنوفية قد اعلنت وفاته بصحبة أبنائه غرقا أثناء تواجدهم في واحة سيوة للعلاج.

 

وأعلن أحد اهالي مدينة منوف، أن خبر وفاة الشيخ صلاح غانم كان صدمة للجميع حيث أنه ذهب للعلاج في واحة سيوة. بصحبة أبنائه وغرق في عين مياه "خميسة" بقرية المراقي في واحة سيوة.

 

وتابع أن الصدمة كانت كبيرة علي الجميع حيث أن صلاح غانم حسن السمعة ويتمتع بطيب الخلق بين الجميع وقضى سنوات عمره في الدعوة.

 

فيما أعلن تشييع جثامين الشيخ صلاح غانم ونجليه عبد الله وعبد الرحمن اليوم عقب صلاة العصر من مسجد الرحمة بجوار مقابر منوف.

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