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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات تتوسع فى رحلات الطيران لـ جنوب أفريقيا

طيران الامارات
طيران الامارات

أعلنت طيران الإمارات عن خطة توسع عملياتها من وإلى جنوب أفريقيا، وتعزيز جدولها إلى 28 رحلة أسبوعيًا بحلول أكتوبر المقبل.

ويصبح جدول رحلات طيران الإمارات إلى جنوب أفريقيا بعد ذلك أكبر جدول أسبوعي للناقلة إلى تلك الدولة منذ انتشار الجائحة.

وتهدف هذه الخطوة إلى توفير خيارات أوسع للعملاء الراغبين في زيارة دبي، أو السفر عبرها إلى مختلف الوجهات ضمن شبكة خطوط طيران العالمية، التي تغطي أكثر من 120 وجهة في القارات الست.

ويتضمن تكثيف العمليات إلى جنوب أفريقيا، اعتباراً من 31 أكتوبر 2021، تسيير رحلتين يومياً إلى جوهانسبرج، إحداهما بطائرات الإمارات A380، بالإضافة إلى خدمة يومية إلى كل من كيب تاون ودربان.

وسوف تبدأ طيران الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2022، خدمة رحلتي جوهانسبرج اليوميتين بطائرات A380، ما سيوفر للمسافرين إلى جنوب أفريقيا ومنها أفضل تجربة في الأجواء، بفضل الأجنحة الخاصة وحمّام الشاور سبا في الدرجة الأولى، والمقاعد التي تتحول إلى أسرّة مستوية تماماً في درجة الأعمال، والصالون الجوي لركاب الدرجتين الأولى والأعمال، بالإضافة إلى مقصورة الدرجة السياحية الممتازة، والمقاعد المريحة في الدرجة السياحية.

ويأتي توسيع جدول رحلات طيران الإمارات استجابة للطلب المتنامي من العملاء لزيارة دبي التي تصدر التأشيرات السياحية لجميع الجنسيات، بالإضافة إلى تخفيف القيود عبر بعض الوجهات التي تسمح الآن بدخول القادمين من جنوب إفريقيا بدون الحاجة إلى حجر صحي.

كما تدعم طيران الإمارات بقوة تعافي صناعة السياحة في جنوب إفريقيا من خلال تسهيل وصول المسافرين الدوليين.

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وتعد دبي واحدة من أكثر وجهات العطلات شعبية للمسافرين من جنوب أفريقيا، وذلك بفضل ما تقدمه لزوارها من تجارب ذات مستوى عالمي وعناصر جذب جديدة تلبي متطلبات مختلف الأعمار والخلفيات الثقافية والميزانيات.

واستقبلت المدينة بأمان أكثر من 4 ملايين زائر للسياحة والأعمال منذ استئناف نشاطها السياحي في يوليو/تموز 2020.

ومع اقتراب موعد افتتاح إكسبو 2020 دبي، تستعد المدينة أيضاً للترحيب بزوارها في أكبر ملتقى عالمي يتضمن أجنحة من الجيل التالي ذات طابع مستقبلي وبرامج حافلة بالأحداث اليومية.

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