صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1686 مواطنا بالناصرية

ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية الناصرية، بمركز بني مزار، خلال يومي 6 و7 سبتمبر الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1686 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وقال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 441 حالة جراحة و416 حالة اطفال و254 باطنة، و120 نساء و88 اسنان و237 جلدية و184 حالة انف واذن، و146 قلب، الى جانب انه تم عمل 97 تحاليل مختلفة، وعمل 48 حالة موجات صوتية، وعمل 9 رسوم قلب، وعمل 5 حالة أشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 142 مترددا، وتم إجراء خلع اسنان لـ 6 حالات بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى 65 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 62 مترددا.

