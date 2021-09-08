إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بـ كفر الشيخ

شهد طريق «فوه / مطوبس» بمحافظة كفر الشيخ، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أدى إلى إصابة 7 أشخاص، وتم نقل المصابين، إلى مستشفى فوه المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة بقرية شمشيرة على طريق فوه / مطوبس.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى فوه المركزي، ومطوبس المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من ع.ع، 35سنة، بكسر بفقرات العمود الفقري، وع.ع، 45 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وم.ر، 39 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات، وج.س، 19 سنة، بجرح قطعي بفروة الرأس، وع.إ، 34 سنة، بجرح قطعي في فروة الرأس، وم.ر، 28 سنة، بجرح قطعي في اليد اليسرى وكدمات، وإ.م، 45سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات.