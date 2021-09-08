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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنقاذ حلم المونديال.. 3 تحديات عاجلة أمام كيروش في تدريب منتخب مصر

كيروش مدرب منتخب
كيروش مدرب منتخب مصر

أعلن اتحاد كرة القدم تعيين البرتغالى كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر الأول  خلفا لحسام البدري الذى تم إقالته عقب التعادل مع الجابون بهدف فى الجولة الثانية من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

 ويمتلك كيروش سجلا تدريبيا مميزا فى ظل تدريبه للعديد من الأندية والمنتخبات المهمة مثل عمله كمدرب مساعد فى مانشستر يونايتد وعمله مد ربا لريال مدريد بجانب تدريبه لمنتخب البرتغال وإبران وكولومبيا وغيرهم .

ويواجه كيروش العديد من التحديات فى تجربته الجديد مع منتخب مصر ، يأتى على رأسها تصحيح مسار منتخب مصر بمنافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم المقبل بقطر ، بعد التعادل الأخير مع الجابون واحتلال المركز الثانى بالمجموعة خلف ليبيا المتصدر .

ويأتى التحدى الثانى أمام كيروش هو إعادة أمجاد الأداء المميز لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة والذى غاب طوال الفترة الماضية ، ويمتلك منتخب مصر العديد من اللاعبين أصحاب المستويات المميزة وعلى رأسهم النجم المصرى العالمى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومحمد الننى نجم أرسنال ورمضان صبحي وقفشة ومحمد شريف ومصطفى محمد وغيرهم من اللاعبين .

أما التحدى الثالث الذى يواجه كيروش فى مهمته مع منتخب مصر هو المنافسة على لقب بطولة الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها فى الكاميرون 2022 ، وغاب تتويج منتخب مصر عن اللقب الإفريقي لمدة 12 عاما حتى موعد انطلاق النسخة المقبلة بعد أن كان المنتخب حصدها فى 3 مرات متتالية 2006 و2008 و 2010 تحت قيادة المدرب الأسطورى حسن شحاتة .
 

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موعد وصول كيروش مدرب منتخب مصر الجديد للقاهرة لبدء رحلته مع الفراعنة


ومن المقرر أن يصل البرتغالى كارلوس كروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم الأربعاء أو الخميس من الأسبوع المقبل لتوقيع عقود تدريبه للفراعنة بشكل رسمي بعد إعلان اتحاد الكرة توليه المسئولية .

و يصل كروش إلى القاهرة بصحبة 3 مساعدين أجانب له وفقا لاتفاقه مع اتحاد الكرة ، " مدرب مساعد ومحلل للأداء وأخصائى للتأهيل " .

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، في اجتماعه الممتد، تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربا، وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

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