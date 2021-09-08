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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قريبا.. محمد شاكر يطرح أغنية حبيب القلب وين

صدى البلد

يستعد الفنان محمد شاكر خلال الأيام القليلة القادمة لطرح سلسلة من أعماله الغنائية الشبابية ، وتحمل جميعها أسلوبا جديدا في الغناء ، معتمدا على التنوع بين الموسيقى الهادئة والإيقاعية لإرضاء كافة الأذواق ، لتشكل تلك الأعمال بداية الطريق للمسار الفني الذي سيسلكه الفنان محمد شاكر بعد أن أحدث تغييرات جوهرية في مساره الفني . من ابرز تلك الأعمال أغنية : " حبيب القلب وين " و" لمّا لمّا " و"خبرهم عليي "و "صباح الصباح " و"كلامك معايا  "و "على حالي " و"غايب عني "و "عايش فيي "و "بهددددد الدنيا " و"بعشقو " بعد أن تم وضع اللمسات النهائية ، على الأغنيات الجديدة والمتنوعة بالألوان الموسيقية واللهجات الغنائية .

وأحيا الفنان زياد برجي والفنان محمد شاكر واحدة من أضخم الحفلات الفنية التي أقيمت في احد فنادق اسطنبول، وسط حضور كبير من مختلف الجاليات العربية المقيمة في إسطنبول والقادمين اليها بهدف الراحة والاستجمام ، لتضج قاعة جراند جواهر بالتصفيق مع أول ظهور لـ " للفنان محمد شاكر الذي اطل على جمهوره على وقع موسيقى أغنية " فاكر " تبعها بأحد روائع الإعمال الغنائية للفنان فضل شاكر " حبك خيال ".  

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فقرة محمد شاكر 

واطربً الفنان محمد شاكر جمهوره بهذه الليلة الاستثنائية من ليالي الفرح في اسطنبول ، ليكون بعد هذا النجاح الكبير مع ذات الشركة المنظمة للحفل بعدد من الحفلات التي سيتم الإعلان عنها قريبا ، كما سيكون هناك مجموعة من الحفلات في الولايات المتحدة الأمريكية ، ليكون صيف 2021 حافلا بالنشاط الفني خصوصا بعد الانتهاء من وضع اللمسات الفنية لإصدار إعمال غنائية جديدة سيعلن عنها لاحقا .

واختتم الحفل الفني الساهر بالفنان زياد برجي الذي قدم أغنية شاركه بها الفنان محمد شاكر ، ليُشعلان ليل إسطنبول فرحاً وطَرَباً ليكمل برنامجه الفني بتقديم أجمل الأغنيات المنوعة الذي أمتع بها الجمهور الكبير .

محمد شاكر الموسيقى الهادئة صباح الصباح كلامك معايا على حالي غايب عني

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