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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصير وطويل.. فساتين هيفاء وهبي الجريئة تثير الجدل.. شاهد

صدى البلد

أثارت الفنانة هيفاء وهبي الجدل بمشاركتها  متابعيها صور جديدة لها،  عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتتميز الفنانةهيفاء وهبي   ؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.


ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور  الفنانة هيفاء وهبي  .
 

 

الفنانة هيفاء وهبي

أحدث أغاني هيفاء وهبي كليب “لو كنت” بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، وطرحته في 14 يونيو الماضي عبر موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.
 
حلت المطربة هيفاء وهبي، ضيفة على التليفزيون المصري، وكشفت تفاصيل حفلاتها بمصر، ورأيها في التطوير الذي تشهده الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
 
حب هيفاء وهبي لمصر 
قالت الفنانة هيفاء وهبي، تعليقا على الأوضاع في لبنان:" نحن في حاجة إلى دعوات الكثيرين، ولبنان جوة قلبي ومن مصر أرسلت رسالة للبنان وأكدت فيها أنني أحبه".
 
وقالت هيفاء وهبي  في تصريحات لها مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة  "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" بقالنا فترة كبيرة مشفناش يوم حلو في لبنان ونتمنى ان تتحسن الاوضاع"
 
وأكملت هيفاء  :" أنا أحب مصر من زمان  وأحب المصريين، وفي أزمة لبنان حسيت قد ايه مصر وقفت معنا بالدعم الغذائي  والقوافل الطبية ".
 
ولفتت إلى ن:" مصر تفتح أبوابها دائما للبنان  ولو انا مش موجودة في لبنان هكون في مصر وربنا يحفظ مصر وبشعر انها بلدي، وإحنا بنشوف في مصر استضافة وكرم"، مضيفة:" انا عارفة لما يكون فيه مشكلة في لبنان مصر تفتح ذراعيها لنا ".
 
قالت الفنانة هيفاء وهبي، إن فيروس كورونا كان له تأثير سلبي على العالم بأكمله، مضيفة:"  سعيدة بتواجدي في مصر ومنبهرة  بحجم التطوير الكبير في مدينة العلمين ".

وأضافت هيفاء وهبي "، :" بشوف أبراج حلوة وسياحة رائعة والطقس رائع في مدينة العلمين الجديدة “، مضيفة:”أول لما أنزل من المطار في مصر  أشعر بفرق كبير وتطوير كبير وهناك تطوير في شبكة الطرق ".
 
وأكملت هيفاء وهبي :" استمتعت  بالإجازة الصيفية في مصر وفي مدينة العلمين والساحل الشمالي"، مضيفة:"  بسبب الجو الحلو استغنيت عن لون بشرتي، وحصلت على لون حلو من شمس مصر الرائعة ".
 
سر رشاقتها
وجهت الفنانة هيفاء وهبي،  نصيحة هامة للسيدات والفتيات اللاتي يرغبن في الحفاظ على جمالهن ورشاقتهن، وكشفت هيفاء عن سر جمالها .
 
وقالت هيفاء وهبي، :"  الأنثى  هي رمز كل شيء به نعومة ورقة ودلع، و يجب أن تكون المرأة رمز لنفسها وتعطي صورة حلوة عن المرأة، وكل مرة يكون لديها شيء خاص بها يميزها ".
 
وأكملت هيفاء وهبي :"  الثقة بالنفس والشخصية الحلوة  تظهر جمال المرأة بشكل كبير ، واللطافة والرقة وطيبة القلب تزيد من جمال المرأة ".
 

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