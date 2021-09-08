منتخب قوي.. أحمد موسى: مباراة ليبيا فاصلة للصعود لكأس العالم

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على تعيين كارلوس كيروش مديرا فنيا لـ منتخب مصر، إن منتخب مصر أمامه مباراة في غاية الأهمية أمام منتخب ليبيا الشهر المقبل في تصفيات كأس العالم.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مباراة ليبيا فاصلة للصعود لكأس العالم ".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" منتخب ليبيا فاز على منتخب أنجولا في أنجولا وتتصدر المجموعة، وإذا لم نحقق الفوز في مباريات ليبيا سيكون لدينا مشكلة كبيرة ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" منتخب ليبيا منتخب قوي رغم المشاكل والأزمات التي تواجهها ليبيا، وعلى منتخبنا مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق الفوز في مباراتي ليبيا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى:" كارلوس كيروش هو من اكتشف الأسطورة كريستيانو رونالدو، مضيفا:" وكيروش حصل على توافق كبير بين لاعبي المنتخب واتحاد الكرة ".