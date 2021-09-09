بدء قبول الطلاب الجدد بشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس ..الأحد

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى،



واوضح الدكتور محمد صافي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان شروط التقديم تشمل



- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة

- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.

- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط الشعبة للعام الجامعى 2020/2021 .

الاوةاق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإندليزية بالكلية

1- صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.

2- صورة استمارة خطاب الترشيح.

3- صورة شهادة الميلاد.

4- عدد (2) صورة شخصية.

5- صورة الرقم القومي.

6- رسوم فتح ملف (500) جنيها.

7- حافظة اوراق.

مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، حضور الطالب فقط ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.