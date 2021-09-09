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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء قبول الطلاب الجدد بشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس ..الأحد

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعى  2021/2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها اعتبارا من يوم الأحد الموافق12 سبتمبر الجارى،

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واوضح الدكتور محمد صافي القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان شروط التقديم تشمل 

- أن يكون الطالب ملتحقا بكلية الحقوق جامعة عين شمس (انتظام) ولا يقبل طلاب الانتساب نهائيا طبقا للائحة الشعبة
- حصول الطلاب على (38) درجة فى اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية العامة وتقدير (B) لطلاب الشهادات المعادلة والوافدين.
- يقبل الطلاب المنقول قيدهم طبقا لشروط  الشعبة للعام الجامعى 2020/2021 .
الاوةاق المطلوبة عند التقديم للشعبة الإندليزية بالكلية
1-  صورة استمارة الثانوية العامة (الوجهين) أو بيان النجاح مؤقتا.
2-  صورة استمارة خطاب الترشيح.
3- صورة شهادة الميلاد.
4- عدد (2) صورة شخصية.
5- صورة الرقم القومي.
6-  رسوم فتح ملف (500) جنيها.
7- حافظة اوراق.
مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اثناء التقديم من ارتداء الكمامة الصحية، حضور الطالب فقط ومراعاة التباعد الاجتماعى بين الطلاب.

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