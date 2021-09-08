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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اخبار الزمالك | مصير بن شرقي .. صدمة جديدة بسبب عبدالله السعيد .. مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

شعار الزمالك
شعار الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة داخل نادي الزمالك سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية.

كارتيرون: ندرس موقف المعارين في ظل احتياجات الفريق
تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن ملف اللاعبين المعارين من القلعة البيضاء وقال: "كل المعارين أدوا بشكل جيد وندرس موقفهم جيدا خلال هذه الفترة في ظل الاحتياجات الخاصة بالفريق.

 

كارتيرون : ننتظر عودة بن شرقي لحسم التجديد
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مكثفة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق لحسم ملف تجديد عقده في الفترة الحالية.

 

الزمالك: فصل عضوية الأبناء مستمر ودفع الاشتراكات بالغرامة بعد 30 سبتمبر
أعلنت إدارة نادي الزمالك أن العمل مستمر داخل إدارة الاشتراكات بخصوص إنهاء إجراءات فصل الأبناء وفقا للقرار الأخير الصادر من اللجنة التي تدير نادي الزمالك بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية.

 

بدون غرامة.. آخر موعد لتسديد اشتراكات تجديد عضوية الزمالك
أعلنت إدارة نادي الزمالك عن آخر موعد لتسديد رسوم اشتراكات تجديد العضوية للسنة الجديدة ليكون يوم ٣٠ سبتمبر الجاري.

 

لاعبو الزمالك يحصلون على لقاح كورونا.. ولبيب يكرم مدير المستشفى
حصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري والعمال على لقاح فيروس كورونا ظهر اليوم  الأربعاء بمستشفى وادي النيل في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي والكابتن حسين السيد عضو اللجنة.

 

خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك فى صفقة عبدالله السعيد
أكد الإعلامى ونجم الزمالك السابق خالد الغندور، أن مفاوضات الزمالك مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات عبدالله السعيد قائد الفريق السماوى، شهدت تعثرا بسبب مطالب ممدوح عيد المدير التنفيذى لبيراميدز المالية المبالغ فيها .

 

شوبير يكشف مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا.. تفاصيل
أكد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، أن اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد يقترب من تقليل عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، نجم وقائد الزمالك.

 

من لاعب مغمور إلى نجم الأبيض.. أرقام زيزو بقميص الزمالك
يعتبر أحمد سيد زيزو أحد أهم صفقات الزمالك في السنوات الأخيرة التى ساهمت بشكل كبير في تتويج الفارس الأبيض للقب الدورى الممتاز.

 

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اخبار الزمالك | مصير بن شرقي .. صدمة جديدة بسبب عبدالله السعيد .. مفاجأة بشأن عقوبة شيكابالا

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