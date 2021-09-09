عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا لـ لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا و التي سيؤديها طلاب الثانوية العامة اليوم ، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، استعدادا لبدء توزيعها على طلاب الثانوية العامة في العاشرة صباحا.

ويتم نقل جميع أوراق أسئلة واجابة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.

ويؤدي اليوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021 طلاب الثانوية العامة (شعبة الرياضيات) امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالي عدد 2385 طالب/ طالبة، في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثاني في مادة الجغرافيا (الورقة الأولى) بإجمالي   عدد 2 طالب/طالبة.

 ويؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس المتفوقين(STEM) امتحان الدور الثاني في مادة "مقاييس المفاهيم (الكيمياء)" بإجمالي عدد 4 طالب/طالبة.

تطبيق الاجراءات الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ومن جانبها شددت وزارة التربية والتعليم، على أنه سيتم الالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير امتحانات الدور الثاني لـ الثانوية العامة 2021 ، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات، كالتالي:

  • تنفيذ آليات التعقيم على الطلاب وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات (المنتدبين للجان السير/ المنتدبين لتقدير الدرجات/ العاملين بلجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة) للحفاظ على الصحة العامة لجميع المشاركين.
     
  • أعداد الطلاب باللجان الفرعية بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان.
  • الامتحان يبدأ الساعة العاشرة صباحًا.
  • سيتم حظر اصطحاب التليفون المحمول أو أى وسيلة تساعد على الغش.
  • التدخين ممنوع داخل اللجنة سواء من الطالب أو المعلم.
     

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب و طالبة على مستوى الجمهورية. 

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 امتحانات الدور الثاني الدور الثاني امتحانات الثانوية العامة

ترشيحاتنا

ذيول أطول وآذان أكبر.. حيوانات برية تغير أشكالها بسبب تغير المناخ

لوحات فنية تعانق مياه دهب.. حكاية المدينة السيناوية مع مراكب الشراع.. فيديو

بزيادة 7000 جنيه.. سوزوكي فيتارا 2022

كريم حسن شحاتة يكشف كواليس تواصل اتحاد الكرة مع المعلم لتدريب منتخب مصر

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة امتحان الديناميكا لـ لجان الدور الثاني للثانوية العامة 2021

أخبار العالم| إعلان النتائج النهائية في انتخابات المغرب وشكري يكشف حقيقة لجوء مصر لعمل عسكري ضد إثيوبيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ