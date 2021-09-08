بـ 457 مليون جنيه.. إقامة 19 مشروعًا استثماريًا جديدًا في البحيرة

وافقت اللجنة العليا للاستثمار خلال اجتماعها اليوم برئاسة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وبحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء اللجنة، على إقامة 19 مشروعا استثماريا مختلف الأنشطة على أرض المحافظة، بتكلفة إجمالية 457.614 مليون جنيه وتوفر 1151 فرصة عمل مباشرة وهي عبارة عن :-

تنفيذ مشروعات إستثمارية جديدة

- مجزر دواجن نصف آلي على مساحة 1650م² بناحية البستان مركز وادي النطرون بتكلفة 4 ملايين و900 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة .

- ثلاجة خضر وفاكهة بمشتملاتها علي مساحة 536م² بناحية عمرو بن العاص مركز بدر بتكلفة مليون و663 ألف جنيه وتوفر 30 فرصة عمل .

- محطة فرز وتعبئة فواكه وخضروات و3 مصانع ( أعلاف - زيوت عطرية - مركزات عصائر ) علي مساحة 62965م² بناحية شمال التحرير مركز أبو المطامير بتكلفة 240 مليون جنيه ويوفر 365 فرصة عمل .

- ثلاجة حفظ خضر وفاكهة علي مساحة 778م² بناحية قرية خالد بن الوليد مركز بدر بتكلفة مليون و663 ألف جنيه وتوفر 12 فرصة عمل.

- مزرعة تربية مواشي علي مساحة 2000 م² بناحية المزرعة الثالثة مركز أبو المطامير بتكلفة 380 ألف جنيه وتوفر 3 فرص عمل .

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة الى مساحة 5000م² بناحية قرية النقيدى مركز كوم حمادة بتكلفة 3 مليون و820 ألف جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية وثلاجة حفظ وتبريد خضروات وفواكه ومصنع برانيك بلاستيك على مساحة 20000م² بناحية غرب الطريق الصحراوي مركز وادي النطرون بتكلفة 52 مليون و 150 الف جنيه وتوفر 191 فرصة عمل .

- محلات مبيدات و أسمدة ومخصبات زراعية على مساحة 2000م² بناحية قرية أبو بكر الصديق مركز أبو المطامير بتكلفة 7 ملايين جنيه وتوفر 20 فرصة عمل.

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة علي مساحة 4200م² بناحية القروي مركز مركز أبو حمص ، بطاقة استيعابية 550 طن/ يوماً خضر وفاكهة بتكلفة 6 ملايين ويوفر 90 فرص عمل.

- ثلاجة حفظ خضر وفاكهة علي مساحة 1200م² بناحية عزب شبرا مركز دمنهور بتكلفة 3 ملايين و721 ألف جنيه وتوفر 31 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني (حلاب مواشي) علي مساحة 6000م² بناحية غرب الصحراوي مركز ابو المطامير بتكلفة 10 ملايين و632 ألف جنيه ويوفر 70 فرصة عمل.

- محطة فرز وتعبئة وثلاجة حفظ فواكه وخضروات مصنع تعبئة أسمدة ومبيدات على مساحة 11000م² بناحية النوبارية مركز دمنهور بتكلفة 8 ملايين و215 ألف جنيه وتوفر 44 فرصة عمل .

- مشروع إنتاج حيواني بمشتملاته على مساحة 746م² بناحية غرب النوبارية مركز أبو المطامير بتكلفة 2 مليون و400 ألف جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

- مصنع منتجات اسمنتية على مساحة 1214م² بناحية الكيلو 57 الصحراوي مركز أبو المطامير بتكلفة إجمالية 56 مليونا و600 ألف جنيه ويوفر 50 فرصة عمل .

- محطة فرز وتعبئة وثلاجة خضر وفاكهة علي مساحة 6888م² بناحية غرب النوبارية مركز ابو المطامير بتكلفة 2 مليون و470 ألف جنيه ويوفر 30 فرصة عمل .

- ثلاجة حفظ وتبريد خضروات وفاكهة علي مساحة 3360م² بناحية قرية النجاح مركز بدر .

- محطة فرز و تعبئة وثلاجة حفظ خضروات و فاكهة على مساحة 6800 م٢ بناحية قرية النجاح مركز بدر بتكلفة 30 مليون جنيه وتوفر 40 فرصة عمل .

- مصنع أعلاف ( دواجن و ماشية) على مساحة 2000م٢ بناحية قرية النجاح مركز بدر بتكلفة 10 ملايين جنيه و توفر 20 فرصة عمل .

- معرض ومنفذ بيع اسمدة ومبيدات أعلاف وأدوية بيطرية على مساحة 2000 م بتكلفة مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل .

وشدد محافظ البحيرة على تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، لتوفير فرص العمل لأبناء المحافظة، وزيادة مصادر الدخل ، مما سيسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية .