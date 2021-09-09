أحلى من الجاهز .. طريقة عمل الدجاج المقرمش في المنزل

الدجاج المقرمش من الأكلات التي يعشقها الكبار و الصغار مما يدفع الكثير من الأشخاص إلي شرائها بشكل مستمر من مختلف المطاعم.

لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الدجاج المقرمش في المنزل بأسهل الخطوات…

مقادير الدجاج المقرمش



-لنقع الدجاج

دجاجة مقطعه 8 قطع بالجلد

3 ونصف لتر ماء بارد

نصف كوب ملح

ثلاث أرباع كوب سكر



-لتتبيل الدجاج

كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة ثوم بودر

2 ملعقة صغيرة بصل بودر

1 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

2 ملعقة صغيرة قرفة

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب

1 ملعقة صغيرة كبابة صيني

1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

نصف ملعقة صغيرة جنزبيل مطحون

شطة الكمية حسب الرغبة

ملح

فلفل أسود

لعمل الطبقة الخارجية "الكرست"

-المقادير :

٣كوب دقيق

كوب نشا

2 ملعقة كبيرة زعتر جاف

1 ملعقة كبيرة بابريكا

2 ملعقة صغيرة قرفة

2 ملعقة صغيرة ثوم بودر

2 ملعقة صغيرة بصل بودر

رشة جوزة الطيب

ملح وفلفل أسود

زيت غزير للقلي



طريقة تحضير الدجاج المقرمش



-أولا نقع الدجاج:

يغسل الدجاج بالملح والخل والدقيق. يذاب الملح والسكر في الماء وينقع الدجاج ليلة كاملة في محلول النقع. لا يغسل الدجاج بعد النقع مرة أخرى.



-ثانيا تتبيل الدجاج:

تخلط كل مكونات التتبيلة جيدا وفي حالة انها سميكة اكثر من اللازم تخفف بالقليل من الماء.

يخلط الدجاج مع التتبيلة حتى تغلف قطع الدجاج بالتتبيلة تماما.

ممكن ان يترك جلد الدجاج أو ينزع حسب الرغبة.

يترك الدجاج في التتبيلة 6 ساعات على الأقل.



-ثالثا تغليف الدجاج:

تخلط جميع مكونات الطبقة الخارجية "الكرست" وتغلف بها قطع الدجاج جيدا مع الضغط حتى تلتصق الكرست بقطع الدجاج.

في هذه المرحلة يمكن حفظ الدجاج في الثلاجة لفترة قصيرة او في الفريزر لمدة 3 شهور.



-رابعا قلي الدجاج:

يحضر إناء طهي عميق مملوء بزيت عباد الشمس.

يسخن الزيت جيدا ثم تقلى فيه قطع الدجاج. عندما تتماسك الطبقة الخارجية تقلل درجة الحرارة إلى المتوسطة ويترك الدجاج لينضج.

يجب مراعاة ان يكون الزيت ساخن جدا وان لا تكدس قطع الدجاج في المقلاه.

يقدم الدجاج ساخن.

طريقة عمل أرز الريزو



مقادير أرز الريزو :

٢ صدر دجاج مكعبات صغيرة

٣ كوب أرز مصري مغسول ومصفى

٢ بصلة مفرومة

ربع كوب كاتشب

ربع كوب صوص باربيكيو

٢ ملعقة كبيرة صوص ورشيستيرشاير

٢ ونصف كوب مرقة دجاج

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة حبهان مطحون

رشة جوزة الطيب

نصف ملعقة صغيرة كركم

٢ ورقة لورا

٢ عود قرفة

ملح

فلفل أسود

زيت نباتي



طريقة تحضير أرز الريزو:

لعمل الريزو يسخن كمية من الزيت في إناء الطهي. يضاف البصل ويشوح قليلا لمجرد أن يذبل. تضاف صدور الدجاج والتوابل وتشوح سريعا بدون أن تحصل على أي لون.

تضاف المرقة وجميع الصوصات والملح والفلفل ويترك الخليط ليسخن.

يضاف الأرز ويترك على النار إلا ان ينضج.

طريقة عمل كول سلو



مقادير كول سلو :

1 راس كرنب افرنجي جوليان

1 راس كرنب أحمر مبشور

3 جزر مبشور

1 بصلة بيضاء مكعبات صغيرة

1 كوب مايونيز

4 فص ثوم مفروم ناعم

1 كوب لبن رايب

ربع كوب عسل

ملح



طريقة تحضير كول سلو :

لعمل الدريسينج:

في بوله نخلط الثوم مع المايونيز واللبن الرايب او الزبادي وعسل النحل ونخلطهم جيدا مع بعض و

وفي بوله كبيره نخلط كل مكونات الخضار البصل الابيض والكرنب الابيض والجزر وكرنب احمر وجميع الخضروات مبشوره ونضيف عليهم ملح والدريسينج ونخلطهم جيدا مع بعض وتقدم.



للتقديم

٢كيلو بطاطس محمرة

بيبسي

عيش كيزر صغير من غير سمسم



