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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم

يمكن تقديم طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم بجانب الأرز الأبيض أو المكرونة بالصلصة الحمراء او البيضاء، وهي تعتبر من اشهي طرق وصفات تحضير كفتة الفراخ، وهي لا تحتاج إلى الكثير من المكونات، ويمكن تجهيزها في المنزل بوصفة بسيطة وسهلة .

 

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وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم بوصفة سهلة ولذيذة لا تحتاج سوى بعض مكونات بسيطة للحصول على مذاق مختلف، و شهي لكي ينال إعجاب الأطفال والكبار أيضا، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 


طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم

 

تحضير كفتة الدجاج على الفحم

مقادير طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :
½ كيلو (500 جم) دجاج مفروم
½ كوب (100 جم) برغل ناعم منقوع
بصلة متوسطة مفرومة ناعم
2 فص ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت زيتون
¼ كوب (50 جم) بقدونس طازج مفروم
ملعقة صغيرة (5 جم) سماق
½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) بابريكا
رشة جوزة الطيب
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل كفتة الدجاج على الفحم :
1- يتم تسخين الفرن عند درجة حرارة 180. 
2- يصفى البرغل من الماء، ثم يوضع في كيس ويتم طحنه بالنشابة. 
3- في وعاء كبير، يوضع الدجاج والبرغل وباقي المقادير، ويقلب جيدًا، ثم يغلف الوعاء بكيس.
4- يوضع الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة، ثم نخرجه لتشكيل اللحم على شكل أصابع.
5- ثم يتم رصها في صينية مدهونة بالزيت، ثم تغطى بورق فويل. 
6- توضع صينية كفتة الدجاج على الفحم  في الفرن لمدة 35 دقيقة، ثم يزال الفويل، وتوضع  في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة.

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