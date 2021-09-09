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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاستقرار فريق الكرة.. بشرى سارة لجماهير النادي الأهلي

الاهلي
الاهلي

كشف مجدي عبدالغني نجم النادي الأهلي كواليس اتفاق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء ولجنة التخطيط حول  تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وتنتظر جماهير القلعة الحمراء لإعلان بشكل رسمي عن تجديد عقد المدرب، مؤكدا أن محمود الخطيب، رئيس النادي، حسم ملف التجديد للأول، قبل مطلع الموسم الجديد، بهدف فرض حالة من التركيز والاستقرار داخل الفريق بصفة عامة، والجهاز الفني على وجه الخصوص.

وأضاف «عبدالغني» خلال حديثه ببرنامجه «ملعب البلدوزر»، المذاع على «قناة الشمس»، أن اتفاق الخطيب مع مجلس الأهلي ولجنة التخطيط للكرة على إعلان تجديد عقد موسيماني خلال الأيام القليلة المقبلة، جاء بعدما كشف اتحاد الكرة المصري خلال الساعات الماضية عن ارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

وتابع عبد الغني : «الخطيب حسم ملف تجديد عقد موسيماني، وسيجرى الإعلان عن المدة في أقرب فرصة، حتى لا يتشتت تركيز المدير الفني الذي رفض عروضاً منذ فترة لرغبته في البقاء مع الأهلي».

مجدي عبدالغني محمود الخطيب بيتسو موسيماني النادي الأهلي لجنة التخطيط

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